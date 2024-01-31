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В зоопарке в Чили животных спасают от аномальной жары

В зоопарке в Чили животных спасают от аномальной жары

Аномальную жару помогают пережить питомцам зоопарка в чилийском городе Буин. Он находится всего в 30 километрах..

Дата загрузки: 2024-01-31

В зоопарке в Чили животных спасают от аномальной жары

Аномальную жару помогают пережить питомцам зоопарка в чилийском городе Буин. Он находится всего в 30 километрах от Сантьяго. Здесь в последние дни температура поднимается до 38 градусов.

Для зверей подготовили ледяные угощения. Орангутанам и другим обезьянам раздают замороженный фруктовый сок. А львы, леопарды и остальные хищники получают холодное мясо и кости, а также мороженое из крови.

[Альберто Дуарте, ветеринар]:
«Мы стараемся сделать так, чтобы животные как можно лучше справлялись с аномальной жарой. Она очень продолжительная, интенсивная и необычная для нашей страны».

Ледяное угощение не только способ охладиться, но и дополнительное развлечение для животных.

[гость зоопарка]:
«Очень жарко. Я удивлён тем, что животные съели много мороженого. Это замечательная идея. Дети с удовольствием наблюдают. Кроме того, животные спокойнее».

Зоопарк в Буине открылся более 30 лет назад. Здесь живут 2000 питомцев. Есть и редкие виды, включая андского кондора и тигра.
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