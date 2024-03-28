Новый миграционный закон Техаса приостановил Апелляционный суд США

Апелляционный суд США отклонил новый миграционный закон, принятый в Техасе. Он позволил бы властям штата задерживать..
Дата загрузки: 2024-03-28
Закон делал незаконным въезд или повторный въезд в Техас из другой страны, а также позволял судьям выносить решения о том, чтобы нарушители покинули Соединённые Штаты. Также он подразумевал тюремные сроки до 20 лет для тех, кто отказывался подчиниться.
Администрация президента-демократа Джо Байдена заявила, что этот закон превышал полномочия федерального правительства в области миграционного законодательства.
В феврале федеральный суд заблокировал вступление закона в силу. Затем недавно Верховный суд дал законопроекту зелёный свет. Однако позже окружной апелляционный суд в Новом Орлеане восстановил судебный запрет. После этого он также отклонил апелляцию Техаса.
Между тем, очередной караван мигрантов из Центральной и Южной Америки в начале недели вышел из южной Мексики в надежде добраться до США.[Антонио Пенья, мигрант из Гондураса]:
«Мы ищем альтернативу, легальную альтернативу, но многие люди предпочитают переходить границу нелегально. Мы идём в караване, чтобы мирным путём добраться до границы. И мы просим их впустить нас в США законным путём».
Эта женщина с тремя детьми родом из Колумбии. Сейчас они остаются в стихийном лагере на берегу реки Рио-Гранде, на границе Мексики с Техасом.[мигрантка из Колумбии]:
«У нас нет воды. Мы едим то, что дают люди. Посмотрим, что будет. Ночи очень холодные. Мы все дрожим, прижимаясь друг к другу».
Недавно Мексика предложила венесуэльским мигрантам ежемесячную плату в 110 долларов, если те откажутся от путешествия в караване и начнут работать. Однако многие мигранты считают, что это обман, и что их просто хотят остановить.
Тем временем, миграция и безопасность южной границы – горячая тема в преддверии президентских выборов в США в ноябре.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы обещает возобновить и расширить миграционные ограничения, введённые им во время первого президентства.
Короткая ссылка на эту страницу: