Польские и чешские фермеры перекрыли КПП на границе с Германией

Польские фермеры снова заблокировали пограничный переход между Германией и Польшей в знак протеста против сельскохозяйственной политики..

Польские фермеры снова заблокировали пограничный переход между Германией и Польшей в знак протеста против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и украинского беспошлинного импорта. Они также блокировали другие шоссе по всей стране. [Анджей Затор, фермер]:«Теперь только от польского правительства зависит, как долго мы будем здесь стоять. Мы в отчаянии. Приближается август, урожай будет поступать, но силосы полны. Что нам выращивать, когда мы не знаем, какой урожай окупится?»

Фермеры в Польше и других странах ЕС в последние месяцы протестовали, требуя повторного введения таможенных пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, которые были отменены около двух лет назад.

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Они говорят, что украинские фермеры наводняют Европу дешёвым импортом, что делает их неконкурентоспособными.

В среду ЕС достиг предварительного соглашения о продлении беспошлинного доступа украинских производителей продуктов питания на свои рынки до июня 2025 года, хотя и с новыми ограничениями на импорт зерна.

Лидеры польских протестующих заявили, что недовольны сделкой. По их словам, она в качестве ориентира для ограничений на импорт использует последние несколько лет. А они хотят, чтобы квоты основывались на цифрах того периода, когда импорт был намного ниже.

[Конрад, фермер]:«Многие из нас задаются вопросом, имеет ли вообще смысл возделывать эти поля, потому что для нас это дополнительные расходы».

Тем временем, чешские фермеры также заблокировали пограничный переход в соседнюю Германию, присоединившись к коллегам из Польши и других стран.

Фермеры по всему ЕС также призывают к изменению ограничений, наложенных на них планом ЕС «Зелёный курс» по борьбе с изменением климата. Кроме того, они недовольны, что тратят много времени на оформление документов и бюрократию.

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