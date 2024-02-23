Тунисский фермер сеет пшеницу старых сортов, надеясь спасти сельское хозяйство

Возродить производство пшеницы в Тунисе – такую задачу поставил перед собой фермер Хасан Четуи. 2000 лет..

Возродить производство пшеницы в Тунисе – такую задачу поставил перед собой фермер Хасан Четуи. 2000 лет назад этот регион считался житницей Древнего Рима. Он давал империи более половины всего потребляемого зерна.

Сейчас Тунис импортирует пшеницу. Многолетняя засуха высушила водоёмы, и вырастить зерновые очень трудно.

Хасан решил провести эксперимент. Он сеет старые сорта пшеницы, которые здесь использовали сотни лет.

[Хасан Четуи, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Фермер говорит, что этот сорт сеяли его предки. Семена передал ему отец. Такую пшеницу можно выращивать каждый сезон, то есть четыре раза в год. Это означает, что не придётся полагаться только на летний урожай.

Хасан также купил несколько сортов в тунисском банке генов семян. Кроме того, собрал семена старых сортов у других фермеров, которые тоже получили их в наследство от родителей.

[Хасан Четуи, фермер]:

«Моя главная цель – вернуть в использование местные семена, которых больше нет ни в магазинах, ни где-либо ещё».

Некоторые эксперты отнеслись к эксперименту скептически. По их словам, современные сорта пшеницы дают урожаи намного больше, чем старые. Впрочем, специалисты не отрицают, что в некоторых регионах и при определённых условиях местные сорта будут расти лучше.

Хасан с этим мнением согласен, и готов рискнуть.

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