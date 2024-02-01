Гаитяне жгут покрышки и требуют от властей остановить банды

В Порт-о-Пренсе разгневанные гаитяне жгут покрышки и протестуют против премьер-министра Ариэля Анри, который временно занял пост..

В Порт-о-Пренсе разгневанные гаитяне жгут покрышки и протестуют против премьер-министра Ариэля Анри, который временно занял пост президента. Люди требуют остановить волну насилия.

В столице в начале неделе активизировались перестрелки между конкурирующими преступными группировками. В итоге погибают и мирные жители. Сотни людей снова вынуждены покинуть дома и искать где-то временное убежище.

[протестующий]:

«Сегодня я оказался на улице, потому что в моем районе Пернье неспокойно. Я не могу оставаться дома, там постоянно слышны взрывы. Люди бегут из своих домов. Я вынужден выйти на улицу и сказать «нет» Ариэлю». [протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Многие люди из района Пернье укрылись на территории школы. Власти никакой помощи не оказывают. Только местные жители раздают еду и воду нуждающимся.

[жительница Порт-о-Пренса]:

«Они вынуждены прийти в эту школу. Им нечего есть. Некоторые убежали из дома без одежды, некоторые – босиком. Некоторым пришлось бежать с младенцами на руках, которым один или два месяца от роду. А помочь людям некому».

Вооружённые банды контролируют уже 80% Порт-о-Пренса. В последние недели они захватили новые районы, убив и ранив десятки людей. Тысячи жителей бежали из своих домов.

[жительница Порт-о-Пренса]:

«Возникли проблемы. Я бежала вместе с детьми. У меня ничего нет, чтобы обеспечить детей. Бандиты убивают людей и преследуют нас».

По данным ООН, в прошлом году в Гаити по сравнению с 2022 годом число убитых людей удвоилось и достигло почти 4500 человек. Количество зарегистрированных похищений выросло на 80% и составило почти 2500 случаев.

Ранее Ариэль Анри запросил международной помощи для борьбы с бандами. В октябре прошлого года Совбез ООН одобрил развёртывание на Гаити иностранной вооружённой миссии под руководством Кении. Однако Кения пока не может отправить полицейских, поскольку это запретил Верховный суд. Правительство будет обжаловать решение, но сколько времени уйдёт на процесс и чем он закончится, пока не известно.

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