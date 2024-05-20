В Акваспарте, небольшом итальянском городке с видом на горы, пчеловод Алессио Кароцци продолжает давнюю традицию Умбрии...

Международный день пчёл: как изучают насекомых со времён Галилея

В Акваспарте, небольшом итальянском городке с видом на горы, пчеловод Алессио Кароцци продолжает давнюю традицию Умбрии.

Это напряжённое время года. Он пытается нарастить количество ульев, а также избежать естественного роения, когда пчелиная матка покидает улей, а другие пчёлы ищут новое место обитания. Это может уничтожить урожай мёда.

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[Алессио Кароцци, пчеловод]:«Когда я работаю с пчёлами, я обо всем забываю. Если выпадает плохой день, то выхожу на природу, вижу это трудолюбивое и мирное существо, и сразу всё нормализуется».

Ему помогает сын Самуэле. В свои девять лет он уже хорошо знает, что работа с пчёлами может быть сопряжена с риском.

[Самуэле, сын пчеловода]:«Когда меня жалит пчела, я сначала чувствую боль, но потом думаю: ладно, эта пчела умерла, когда меня ужалила. Я успокаиваюсь, потому что знаю, что справедливость восторжествовала».

Алессио регулярно сотрудничает с такими организациями, как Фонд Мелейроса, базирующийся в историческом Палаццо Чези. Их цель – поддержать методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на насекомых-опылителей.

В Палаццо Чези проводятся экскурсии, лекции и семинары, которые способствуют экологичности.

Мирко Пачиотти объясняет, какую угрозу для пчёл представляет использование пестицидов и разрушение естественной среды обитания. Им также вредят инвазивные виды и паразиты.

[Мирко Пачиотти, член Фонда Мелейроса]:«Нужно избегать монокультур в целом, которые абсолютно враждебны для пчёл и опылителей, поскольку в конце цветения они уже не гарантируют никакого питания. И нужно до минимума ограничить использование химикатов и содействовать биоразнообразию».

В Палаццо Чези также есть постоянная выставка, рассказывающая о том, как 400 лет назад в Акваспарте зародился интерес к изучению пчёл. В 1603 году маркиз Федерико Чези, владелец Палаццо, и другие учёные основали академию, где занимались научным исследованиям природы.

Среди членов Академии были выдающиеся учёные со всего мира, занимающиеся изучением физики, ботаники, зоологии и астрономии.

Галилео Галилей стал членом Академии в 1611 году, позже подарив Чези один из своих специально настроенных телескопов. Он позволил изучать природу в невиданных до того времени деталях.

[Валентина Губиотти, историк]:«Его называли окуляром, который можно считать прародителем, прадедом нашего микроскопа. С помощью этого очень ценного инструмента Федерико смог изучать растения, цветы, но прежде всего животных и насекомых, включая пчёл».

Другом академии также был Папа Урбан VIII – покровитель известных художников.

Академия Линчеи процветает и сегодня. А 20 мая в мире празднуют Международный день пчёл.

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