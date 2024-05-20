Международный день пчёл: как изучают насекомых со времён Галилея

В Акваспарте, небольшом итальянском городке с видом на горы, пчеловод Алессио Кароцци продолжает давнюю традицию Умбрии...
Дата загрузки: 2024-05-21
Это напряжённое время года. Он пытается нарастить количество ульев, а также избежать естественного роения, когда пчелиная матка покидает улей, а другие пчёлы ищут новое место обитания. Это может уничтожить урожай мёда.[Алессио Кароцци, пчеловод]:
«Когда я работаю с пчёлами, я обо всем забываю. Если выпадает плохой день, то выхожу на природу, вижу это трудолюбивое и мирное существо, и сразу всё нормализуется».
Ему помогает сын Самуэле. В свои девять лет он уже хорошо знает, что работа с пчёлами может быть сопряжена с риском.[Самуэле, сын пчеловода]:
«Когда меня жалит пчела, я сначала чувствую боль, но потом думаю: ладно, эта пчела умерла, когда меня ужалила. Я успокаиваюсь, потому что знаю, что справедливость восторжествовала».
Алессио регулярно сотрудничает с такими организациями, как Фонд Мелейроса, базирующийся в историческом Палаццо Чези. Их цель – поддержать методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на насекомых-опылителей.
В Палаццо Чези проводятся экскурсии, лекции и семинары, которые способствуют экологичности.
Мирко Пачиотти объясняет, какую угрозу для пчёл представляет использование пестицидов и разрушение естественной среды обитания. Им также вредят инвазивные виды и паразиты.[Мирко Пачиотти, член Фонда Мелейроса]:
«Нужно избегать монокультур в целом, которые абсолютно враждебны для пчёл и опылителей, поскольку в конце цветения они уже не гарантируют никакого питания. И нужно до минимума ограничить использование химикатов и содействовать биоразнообразию».
В Палаццо Чези также есть постоянная выставка, рассказывающая о том, как 400 лет назад в Акваспарте зародился интерес к изучению пчёл. В 1603 году маркиз Федерико Чези, владелец Палаццо, и другие учёные основали академию, где занимались научным исследованиям природы.
Среди членов Академии были выдающиеся учёные со всего мира, занимающиеся изучением физики, ботаники, зоологии и астрономии.
Галилео Галилей стал членом Академии в 1611 году, позже подарив Чези один из своих специально настроенных телескопов. Он позволил изучать природу в невиданных до того времени деталях.[Валентина Губиотти, историк]:
«Его называли окуляром, который можно считать прародителем, прадедом нашего микроскопа. С помощью этого очень ценного инструмента Федерико смог изучать растения, цветы, но прежде всего животных и насекомых, включая пчёл».
Другом академии также был Папа Урбан VIII – покровитель известных художников.
Академия Линчеи процветает и сегодня. А 20 мая в мире празднуют Международный день пчёл.
Короткая ссылка на эту страницу: