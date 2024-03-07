Польская полиция разгоняет фермеров слезоточивым газом и шумовыми гранатами

Тысячи польских фермеров протестовали возле офиса премьер-министра в Варшаве, сжигая покрышки и бросая петарды. Они продолжают..
Дата загрузки: 2024-03-07
Тысячи польских фермеров протестовали возле офиса премьер-министра в Варшаве, сжигая покрышки и бросая петарды. Они продолжают выдвигать требования остановить дешёвый импорт и отменить экологические нормы ЕС, которые, по их словам, лишают их средств к существованию.[Кшиштоф, фермер]:
«Мы не согласны с требованиями «Зелёного курса», с ограничением на использование химикатов, с ввозом нелегальных продуктов питания, которые загрязнены химикатами – вот против чего мы выступаем».
В итоге протест перерос в стычки. Полиция начала разгон демонстрантов, применив слезоточивый газ и шумовые гранаты.[Кшиштоф, фермер]:
«То, что происходит сейчас, – это трагедия. Цены на нашу пшеницу и другую продукцию остаются как тридцать лет назад, а затраты продолжают расти».
Фермеры протестовали и в других регионах страны, перекрывая шоссе и останавливая автомобильное движение.
Теперь их поддерживает крупнейшее в Польше объединение профсоюзов «Солидарность», а также охотники и работники лесного хозяйства.[Шимон, шахтёр, участник протеста]:
«Мы должны поддержать (фермеров), потому что без них у нас не будет еды. Ничего не будет».
Фермеры по всему Европейскому Союзу призывают отменить ограничения, наложенные на них планом блока «Зелёный курс» по борьбе с изменением климата, а также восстановить таможенные пошлины на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которые отменили два года назад.
Для правительства Дональда Туска это дилемма. Оно стремится поддержать фермеров и при этом сохранить нормальные отношения с Киевом.