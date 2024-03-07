Польская полиция разгоняет фермеров слезоточивым газом и шумовыми гранатами Тысячи польских фермеров протестовали возле офиса премьер-министра в Варшаве, сжигая покрышки и бросая петарды. Они продолжают.. Дата загрузки: 2024-03-07

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Тысячи польских фермеров протестовали возле офиса премьер-министра в Варшаве, сжигая покрышки и бросая петарды. Они продолжают выдвигать требования остановить дешёвый импорт и отменить экологические нормы ЕС, которые, по их словам, лишают их средств к существованию.

[Кшиштоф, фермер]:«Мы не согласны с требованиями «Зелёного курса», с ограничением на использование химикатов, с ввозом нелегальных продуктов питания, которые загрязнены химикатами – вот против чего мы выступаем».

В итоге протест перерос в стычки. Полиция начала разгон демонстрантов, применив слезоточивый газ и шумовые гранаты.









[Кшиштоф, фермер]:«То, что происходит сейчас, – это трагедия. Цены на нашу пшеницу и другую продукцию остаются как тридцать лет назад, а затраты продолжают расти».

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Фермеры протестовали и в других регионах страны, перекрывая шоссе и останавливая автомобильное движение.

Теперь их поддерживает крупнейшее в Польше объединение профсоюзов «Солидарность», а также охотники и работники лесного хозяйства.

[Шимон, шахтёр, участник протеста]:«Мы должны поддержать (фермеров), потому что без них у нас не будет еды. Ничего не будет».

Фермеры по всему Европейскому Союзу призывают отменить ограничения, наложенные на них планом блока «Зелёный курс» по борьбе с изменением климата, а также восстановить таможенные пошлины на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которые отменили два года назад.

Для правительства Дональда Туска это дилемма. Оно стремится поддержать фермеров и при этом сохранить нормальные отношения с Киевом.