Фермеры жгли покрышки и распыляли овсянку в центре Брюсселя

Пока министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждали в Брюсселе кризис в своём секторе, на улицах протестовали..

Пока министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждали в Брюсселе кризис в своём секторе, на улицах протестовали фермеры.

Они подожгли покрышки, а также распыляли с моста овсяные хлопья.

Район Брюсселя,недалеко от оцепленной зоны, где встречались министры, заблокировали около 900 тракторов.

Полиция обстреляла протестующих из водомётов. Те бросали в стражей порядка бутылки и яйца.

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[Морган Оди, французский фермер]:«Наши требования заключаются в справедливых доходах. Мы производим продукты питания, но не зарабатываем на жизнь своей работой. Почему? Из-за соглашений о свободной торговле. Из-за дерегулирования. Потому что цены ниже издержек производства».

13-летняя дочь бельгийского фермера говорит, что пришла сюда выразить обеспокоенность по поводу будущего её поколения работников отрасли.

[Шарлотт Ван Дик, 13-летня дочь бельгийского фермера]:«Сегодня меня пугает цена на молоко. Если она упадёт, семейная ферма разорится. Меня также беспокоит импорт из других стран. Если мы будем много импортировать, это коснется и меня, когда я стану фермером. Я не смогу продавать свою продукцию в супермаркеты».

Фермеры недовольны низкими ценами, по которым супермаркеты приобретают их продукцию, а также соглашениями о свободной торговле с другими странами, дешёвым импортом и жёсткими экологическими нормами ЕС.

К акции протеста присоединились фермеры из нескольких европейских стран. Среди них испанские. Накануне они провели акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.

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