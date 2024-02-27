fb pixel
Телеканал NTD

Фермеры жгли покрышки и распыляли овсянку в центре Брюсселя

Фермеры жгли покрышки и распыляли овсянку в центре Брюсселя

Пока министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждали в Брюсселе кризис в своём секторе, на улицах протестовали..

Дата загрузки: 2024-02-27

Фермеры жгли покрышки и распыляли овсянку в центре Брюсселя
Пока министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждали в Брюсселе кризис в своём секторе, на улицах протестовали фермеры.

Они подожгли покрышки, а также распыляли с моста овсяные хлопья.

Район Брюсселя,недалеко от оцепленной зоны, где встречались министры, заблокировали около 900 тракторов.

Полиция обстреляла протестующих из водомётов. Те бросали в стражей порядка бутылки и яйца.

[Морган Оди, французский фермер]:
«Наши требования заключаются в справедливых доходах. Мы производим продукты питания, но не зарабатываем на жизнь своей работой. Почему? Из-за соглашений о свободной торговле. Из-за дерегулирования. Потому что цены ниже издержек производства».

13-летняя дочь бельгийского фермера говорит, что пришла сюда выразить обеспокоенность по поводу будущего её поколения работников отрасли.

[Шарлотт Ван Дик, 13-летня дочь бельгийского фермера]:
«Сегодня меня пугает цена на молоко. Если она упадёт, семейная ферма разорится. Меня также беспокоит импорт из других стран. Если мы будем много импортировать, это коснется и меня, когда я стану фермером. Я не смогу продавать свою продукцию в супермаркеты».

Фермеры недовольны низкими ценами, по которым супермаркеты приобретают их продукцию, а также соглашениями о свободной торговле с другими странами, дешёвым импортом и жёсткими экологическими нормами ЕС.

К акции протеста присоединились фермеры из нескольких европейских стран. Среди них испанские. Накануне они провели акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...