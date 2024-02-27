Фермеры жгли покрышки и распыляли овсянку в центре Брюсселя

Пока министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждали в Брюсселе кризис в своём секторе, на улицах протестовали..
Дата загрузки: 2024-02-27
Они подожгли покрышки, а также распыляли с моста овсяные хлопья.
Район Брюсселя,недалеко от оцепленной зоны, где встречались министры, заблокировали около 900 тракторов.
Полиция обстреляла протестующих из водомётов. Те бросали в стражей порядка бутылки и яйца.[Морган Оди, французский фермер]:
«Наши требования заключаются в справедливых доходах. Мы производим продукты питания, но не зарабатываем на жизнь своей работой. Почему? Из-за соглашений о свободной торговле. Из-за дерегулирования. Потому что цены ниже издержек производства».
13-летняя дочь бельгийского фермера говорит, что пришла сюда выразить обеспокоенность по поводу будущего её поколения работников отрасли.[Шарлотт Ван Дик, 13-летня дочь бельгийского фермера]:
«Сегодня меня пугает цена на молоко. Если она упадёт, семейная ферма разорится. Меня также беспокоит импорт из других стран. Если мы будем много импортировать, это коснется и меня, когда я стану фермером. Я не смогу продавать свою продукцию в супермаркеты».
Фермеры недовольны низкими ценами, по которым супермаркеты приобретают их продукцию, а также соглашениями о свободной торговле с другими странами, дешёвым импортом и жёсткими экологическими нормами ЕС.
К акции протеста присоединились фермеры из нескольких европейских стран. Среди них испанские. Накануне они провели акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.
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