Гаитяне ищут защиты от банд у полицейских участков

Жители Порт-о-Пренса, столицы Гаити, продолжают бежать из своих домов, спасаясь от преступных группировок, которые почти захватили..

Жители Порт-о-Пренса, столицы Гаити, продолжают бежать из своих домов, спасаясь от преступных группировок, которые почти захватили город.

Некоторые пытаются найти защиту у полицейских участков. К этому участку стекаются люди с вещами в сумках. Большинство – жители прибрежного района Сите-Солей.

[житель Порт-о-Пренса]:

«Мы ушли пешком, бандиты нас выжили. В прошлый раз они разграбили наши дома. Сегодня они вернулись, и мы были вынуждены уйти и искать убежища. Преступники контролируют всю территорию». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [жительница Порт-о-Пренса]:

«Мы здесь с восьми утра. Преступники вошли в наши кварталы в три часа ночи и начали по нам стрелять. Не щадили даже детей. Они похищали людей. Мы были вынуждены укрыться здесь, потому что нам больше некуда идти».

Силы полиции пытаются сдержать бандитов, но пока безуспешно. Как сообщается, преступные банды хорошо вооружены и в настоящее время контролируют больше 80% Порт-о-Пренса. Свои дома были вынуждены покинуть уже сотни тысяч человек. Это разжигает в стране гуманитарный кризис.

[жительница Порт-о-Пренса]:

«Мне нечего есть. Я заболела, а мой сын, который меня содержит, в больнице с ранением. Я на улице без гроша. Не на что купить воды. Я не знаю, где мой старший сын и жив ли он. Мой младший бежал вместе со мной от пуль. Преступники выгнали нас из дома».

Хаос в Гаити начался в 2021 году после убийства президента Жовенеля Моиза. Обязанности главы государства исполняет премьер-министр Ариэль Анри – член левоцентристской социал-демократической партии. Гаитяне жалуются, что он ничего не делает для стабилизации обстановки в столице, и устраивают против него протесты.

Тем временем, по данным ООН, за прошлый и позапрошлый год от рук банд в Гаити погибли около 7000 человек, ещё несколько тысяч были похищены.

Несколько месяцев назад Совбез ООН одобрил развёртывание в стране иностранной вооружённой миссии под руководством Кении, но процесс застопорился из-за судебного иска.

Короткая ссылка на эту страницу: