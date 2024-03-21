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Редкий карликовый бегемот родился в зоопарке в Афинах

Редкий карликовый бегемот родился в зоопарке в Афинах

Впервые за десять лет в зоопарке в Афинах родился редкий карликовый бегемот. Причём это мальчик, что..

Дата загрузки: 2024-03-21

Редкий карликовый бегемот родился в зоопарке в Афинах
Впервые за десять лет в зоопарке в Афинах родился редкий карликовый бегемот. Причём это мальчик, что тоже редкость. В зоопарках мира больше самок, чем самцов.

Малыш родился чуть больше месяца назад. Весил семь килограммов – настоящий богатырь. Обычно новорождённые карликовые бегемоты весят от 4,5 до 6 килограммов.

[Ной Псарудаки, ветеринар]:
«Нам интересно наблюдать, как детёныш пьёт и хорошо ладит с мамой. В этом конкретном случае всё очень хорошо с самого начала. Нас очень интересовал вес детёныша. Он родился довольно крупным».

Карликовые бегемоты родом из Западной Африки. Они на грани вымирания. Их неконтролируемо убивают. Кроме того, животные теряют среду обитания из-за вырубки лесов. В дикой природе осталось не более 2500 карликовых бегемотов.

Эти травоядные хорошо размножаются в зоопарках, поэтому есть надежда, что получится сохранить редкий вид.

Маленький бегемот будет жить с мамой Лиззи в помещении, пока не осмелится выйти в открытый вольер. Там его ждёт папа по кличке Джамал. Имя детёнышу выберут позже путём голосования.
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