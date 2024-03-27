В Лондонском зоопарке подрастает детёныш редкой равнинной гориллы

Детёныш западной равнинной гориллы подрастает в Лондонском зоопарке и радует своим видом его гостей. Малыш родился..

Детёныш западной равнинной гориллы подрастает в Лондонском зоопарке и радует своим видом его гостей. Малыш родился 8 февраля. Маму зовут Эффи, а папу – Кибури. Он прибыл сюда с Тенерифе в ноябре 2022 года.

Малыш родился через три с половиной недели после того, как появился на свет детёныш у другой самки по кличке Мьюкуу. У Мьюкуу роды прошли благополучно, а вот у Эффи были трудности. Детёныш был обмотан пуповиной. Смотрители пристально наблюдали за новорождённым, но их помощь не понадобилась.

Сейчас малыш здоров и развивается нормально. Правда, его пол пока не сообщают.

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Западные равнинные гориллы обитают в Центральной и Западной Африке. Этот подвид считается очень редким. В дикой природе осталось не больше 200 тысяч особей. Им угрожают вырубка лесов и браконьерство.

Равнинные гориллы мельче речных. Живут семейными группами. Они состоят из доминирующего самца и пяти-семи самок с детёнышами. Размножаются медленно. Самка приносит детёныша раз в пять лет.

В зоопарках мира живёт 550 равнинных горилл.

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