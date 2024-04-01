В зоопарке Парижа поселилась молодая самка ламантина

Морская корова по кличке Юнай поселилась в Венсенском зоопарке в Париже. Двухлетнюю самку ламантина привезли из..

Морская корова по кличке Юнай поселилась в Венсенском зоопарке в Париже. Двухлетнюю самку ламантина привезли из Центральной Франции. Через год она сможет участвовать в программе разведения. Ламантины – редкие животные.

В зоопарках Европы живут примерно 40 морских коров. Все они – надежда для своего вида. Ламантины размножаются медленно, особенно в дикой природе, где условия теперь часто неблагоприятные.

[Алексис Лекю, научный сотрудник зоопарка]:

«Беременность длится более года. Период грудного вскармливания длительный. У морских коров всё долго».

По оценкам, в дикой природе осталось менее 10 000 ламантинов. Угрозу для них представляют винты моторных лодок, рыбацкие снасти, загрязнение океана и колебания температуры воды.

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[Алексис Лекю, научный сотрудник зоопарка]:

«При температуре ниже 20 градусов морская корова заболевает пневмонией, а при температуре выше 30 градусов она также плохо себя чувствует. Поэтому ламантины адаптируются к изменениям намного хуже, чем некоторые другие морские млекопитающие».

Ламантины – травоядные животные. Обитают на мелководье. Вырастают до трёх метров и весят полтонны. Встречаются у берегов Северной, Центральной и Южной Америки и Западной Африки.

[Алексис Лекю, научный сотрудник зоопарка]:

«Это очень мирное животное. Они никому не угрожают, и мы забываем о них, когда думаем о морских млекопитающих».

Существует четыре вида ламантинов – амазонский, американский, африканский и карликовый. Эти животные относятся к отряду сирен, или морских коров.

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