В зоопарке в Париже впервые поселилась самка носорога

Зоопарк в Париже впервые принимает самку носорога. Её зовут Дора. Она приехала из Великобритании. Дора принадлежит..

Зоопарк в Париже впервые принимает самку носорога. Её зовут Дора. Она приехала из Великобритании.

Дора принадлежит редкому виду белых носорогов. Пока она очень молодая. Новой питомице три года, и весит она меньше полутора тонн. На самку возлагают большие надежды. Когда она повзрослеет, сможет участвовать в программе разведения.

[Алексис Лекю, сотрудник зоопарка]:

«В такой день, как этот, у нас, конечно, появляется душевный подъём, поскольку мы видим ещё одно животное, видим генетический потенциал, которым оно обладает».

Несколько недель Дора будет жить в отдельной клетке. Ей надо привыкнуть к новому месту. Потом её переведут в большой вольер. В зоопарке уже живут два самца белого носорога.

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[Алексис Лекю, сотрудник зоопарка]:

«В дикой природе обитает всего 16 000 белых носорогов. Два или три процента общей популяции находится в Европе, включая эти три особи. Когда в мире всего 16 000 носорогов, каждое животное важно».

Позже в марте в зоопарк прибудет ещё одна самка белого носорога.

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