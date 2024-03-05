В зоопарке в Париже впервые поселилась самка носорога

Зоопарк в Париже впервые принимает самку носорога. Её зовут Дора. Она приехала из Великобритании. Дора принадлежит..
Дата загрузки: 2024-03-05
Зоопарк в Париже впервые принимает самку носорога. Её зовут Дора. Она приехала из Великобритании.
Дора принадлежит редкому виду белых носорогов. Пока она очень молодая. Новой питомице три года, и весит она меньше полутора тонн. На самку возлагают большие надежды. Когда она повзрослеет, сможет участвовать в программе разведения.
[Алексис Лекю, сотрудник зоопарка]:
«В такой день, как этот, у нас, конечно, появляется душевный подъём, поскольку мы видим ещё одно животное, видим генетический потенциал, которым оно обладает».
Несколько недель Дора будет жить в отдельной клетке. Ей надо привыкнуть к новому месту. Потом её переведут в большой вольер. В зоопарке уже живут два самца белого носорога.
[Алексис Лекю, сотрудник зоопарка]:
«В дикой природе обитает всего 16 000 белых носорогов. Два или три процента общей популяции находится в Европе, включая эти три особи. Когда в мире всего 16 000 носорогов, каждое животное важно».
Позже в марте в зоопарк прибудет ещё одна самка белого носорога.
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