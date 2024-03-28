1000 ретроавто представили на выставке в Англии

Современные авто становятся всё совершеннее, но любовь к классике никуда не уходит. И выставка ретроавтомобилей в..

Современные авто становятся всё совершеннее, но любовь к классике никуда не уходит. И выставка ретроавтомобилей в британском Бирмингеме – тому доказательство.

Первым делом привлекает взгляд стенд с полицейскими машинами. Это Ford Crown Victoria 1993 года. Изначально автомобиль принадлежал полиции Техаса. Потом его отправили в Великобританию, где использовали для съёмок фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли.

Позже британец Кен Уорбертон выкупил машину и перекрасил её в цвета полиции Лос-Анджелеса. Теперь ездит на ней по обычным дорогам. Это всегда обеспечивает ему внимание. Люди фотографируют и задают вопросы.

[Кен Уорбертон, владелец автомобиля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Люди, как правило, хотят знать: если бы они что-то нарушили, то куда бы их посадили в полицейской машине – сзади или спереди. Людям нравятся эти автомобили, они доставляют массу удовольствия. Обычно такие машины видят в фильмах или видеоиграх».

А на этом стенде рядом с классическим Jaguar E стоит 42-летний Ford Granada. Первый считается одной из самых красивых когда-либо созданных британских машин. Второй был очень популярным семейным автомобилем в последнюю треть прошлого века.

Вот ещё интересная модель – британский кит-кар Midas. Ему не менее 40 лет. Проехал 370 тысяч километров. На кузове ни капли ржавчины. Он сделан из стекловолокна.

Хотя большинство владельцев классики – зрелые мужчины, но любовь к ретро не чужда и молодым. 15-летний Арун демонстрирует Mercedes 190 E. Реставрировал его вместе с отцом. Теперь ждёт, когда сможет получить права.

[Арун Билкху, владелец автомобиля]:

«Я не похож на сверстников, которые больше любят Xbox и PlayStation. Мне больше нравится выходить на улицу и заниматься своей машиной».

Здесь же, на выставочном пространстве, можно увидеть, как реставрируют старые авто. Для поклонников классических машин это тоже своего рода страсть.

[Дэнни Хопкинс, редактор журнала Practical Classics]:

«Сейчас мы живём в эпоху, когда просто покупаешь новое и выбрасываешь старое. Это удобно, и это здорово. Думаю, мы продвинулись вперёд, но я всё равно не получаю от этого удовлетворения. И думаю, что здесь столько людей, потому что им нравится что-то чинить и наблюдать, как их вещи воскресают».

На выставке в Бирмингеме представили более 1000 классических автомобилей.

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