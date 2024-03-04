Выставку в Лондоне посвятили мозгу

Ярко-розовый мозг, напечатанный на 3D-принтере. Этот жизненно важный орган внутри головы контролирует наши мысли, поведение и..

Ярко-розовый мозг, напечатанный на 3D-принтере. Этот жизненно важный орган внутри головы контролирует наши мысли, поведение и опыт. Он также обеспечивает триллионы связей между миллиардами клеток.

Новая выставка «Привет, мозг!» в Лондоне основана на исследованиях Института Фрэнсиса Крика.

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[Брэдли Джеймисон, нейробиолог]:«Мозг контролирует сердцебиение, работу желудка, выброс всех наших гормонов. Но он также делает нас теми, кто мы есть. Он контролирует наши социальные взаимодействия и то, как мы думаем, как создаём воспоминания. Так что он на самом деле – координатор всего, что происходит в теле».

Нейронаука прошла долгий путь с момента первых исследований мозга. Но многое ещё непонятно, например, как мозг контролирует поведение. Одна из проблем изучения мозга – доступ к самому органу.

[Холли Кейв, куратор выставки]:«У нас на выставке есть раздел о Рамоне-и-Кахале, испанском нейробиологе, который изучал мозг в конце XIX века. Он начал изучать структуру нейронов в нашем мозгу. С тех пор мы прошли долгий путь. Сегодня учёные здесь изучают мозг животных. Мы также представляем работу Майкла Виндинга, который впервые изучил мозг насекомых. У них около 3000 нейронов. А в мозгу в нашей голове – 86 миллиардов».

Ещё одна обсуждаемая тема – беременность. Считается, что гормоны в этот период могут изменить работу мозговых сетей.

[Брэдли Джеймисон, нейробиолог]:«Беременность — это период в жизни женщины, когда происходит много гормональных изменений. И все эти гормоны возвращаются в мозг, в частности гормоны эстрадиол и прогестерон. Они вырабатываются только у женщин и влияют на то, как функционируют эти нейроны и нейронные сети. Они изменяют часть мозга внизу, называемую гипоталамусом, которая определяет, как матери взаимодействуют с детьми».

Новая выставка в Институте Фрэнсиса Крика будет проходить до 7 декабря.

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