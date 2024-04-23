Закон приняли: Великобритания начнёт высылать нелегальных беженцев в Руанду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в течение 10-12 недель начать отправку просителей убежища в Руанду. Верхняя..

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в течение 10-12 недель начать отправку просителей убежища в Руанду. Верхняя палата британского парламента наконец приняла необходимый закон. [Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы направляются в Руанду».

Согласно новому закону, в африканскую страну будут отправлять всех просителей убежища, которые незаконно прибудут в Великобританию. Так Лондон пытается предотвратить опасные пересечения Ла-Манша на небольших лодках, а также разрушить бизнес-модель преступных группировок, которые занимаются переправкой людей.

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Депортировать мигрантов Великобритания попыталась ещё в июне 2022 года. Однако тогда первый авиарейс заблокировал Европейский суд по правам человека. А в прошлом году схему признал незаконной Верховный суд Великобритании.

Позже Великобритания и Руанда подписали обновлённую миграционную сделку. Законопроект, принятый в понедельник, называет Руанду безопасным местом назначения.

Сунак говорит, что правительство забронировало коммерческие чартерные самолёты и обучило персонал для спецполётов в Руанду.

В последние годы в Великобританию через Ла-Манш перебрались десятки тысяч мигрантов со всего мира.

Консервативное правительство сделало своим приоритетом остановить этот поток. Однако критики настаивают на том, что высылка просителей убежища – бесчеловечный шаг.

Многие обеспокоены ситуацией с правами человека в Руанде, а также риском того, что мигрантов могут отправить в страны, где им грозит серьёзная опасность.

Несмотря на принятие законопроекта, Сунак всё ещё может столкнуться с юридическими проблемами. Благотворительные и правозащитные организации заявляют, что попытаются остановить отдельные депортации.

Также заблокировать законопроект обещает профсоюз, представляющий пограничников.

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