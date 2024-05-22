«Всё случилось за 10 секунд»: пассажир вспоминает турбулентность на борту Сингапурских авиалиний

Самолёт Сингапурских авиалиний, попавший в сильную турбулентность днём во вторник, после аварийной посадки остался припаркованным в..

Самолёт Сингапурских авиалиний, попавший в сильную турбулентность днём во вторник, после аварийной посадки остался припаркованным в главном аэропорту Таиланда.

Во время инцидента пассажиры и члены экипажа буквально разлетелись по салону. В итоге один пассажир умер, предположительно в результате сердечного приступа, ещё около 30 получили травмы. Самолёт же был вынужден приземлиться в Бангкоке.

Рейс из Лондона направлялся в Сингапур. Он попал в воздушную яму в то время, когда бортпроводники раздавали завтрак. Сообщается, что самолёт резко потерял высоту с более чем 11 километров до 9,5. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

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Дзафран Азмир был среди пассажиров рейса. Он рассказывает, что некоторые люди во время турбулентности пробили головами панели над сиденьями.

[Дзафран Азмир, пассажир рейса]:«Если я правильно помню, индикаторы «Пристегнуть ремни» были отключены. Люди были в туалетах, также работал экипаж. Больше всего пострадали именно они. Я видел через проход, как некоторые совершенно горизонтально ударились о потолок и приземлились в очень неловкие позы. Многие получили травмы головы, сотрясение мозга».

Дзафран говорит, что всё произошло менее, чем за 10 секунд, поэтому многие не успели подготовиться. По его словам, сначала самолёт стал трястись и сильно крениться вверх, а потом резко провалился в воздушную яму.

[Дзафран Азмир, пассажир рейса]:«Я вообще не понимал всего масштаба произошедшего, пока мы не приземлились. Я думал, что из панелей просто выпали кислородные маски. Но на самом деле люди головами буквально пробили эти панели. Повсюду была кровь и обломки».

Пассажиров, которые не были травмированы, отправили в Сингапур другим рейсом.

Как сообщается, расследование будут проводить сама авиакомпания и Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура. Также своих следователей для оказания помощи направит Национальный совет по безопасности на транспорте США.

У турбулентности бывает много причин. Наиболее частая – нестабильные погодные условия. Но этот рейс мог попасть в турбулентность ясного неба, которую очень трудно обнаружить.

Согласно исследованиям, инциденты, связанные с турбулентностью, – наиболее распространённый тип происшествий в авиации. Они нередко приводят к травмированию пассажиров, а также к повреждению самолётов.

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