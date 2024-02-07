Экс-президент Чили погиб в вертолётной катастрофе

Себастьян Пинера, бывший президент Чили, погиб во вторник в результате крушения вертолёта. На борту были он..

Себастьян Пинера, бывший президент Чили, погиб во вторник в результате крушения вертолёта. На борту были он и ещё трое человек, когда вертолёт упал в озеро на юге страны.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 74-летнего Пинеры. Остальные выжили.

Министр внутренних дел Чили сообщил, что тело Пинеры было обнаружено в озере недалеко от города Лаго-Ранко.

Два источника сообщили «Рейтер», что пилотом был Пинера, хотя официальные лица не подтвердили ни эту информацию, ни предполагаемый пункт назначения вертолёта.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Президент Чили Габриэль Борич объявил трёхдневный траур по своему предшественнику.

Идёт подготовка к государственным похоронам, запланированным на пятницу.

Между тем, люди выражают соболезнования.

[жительница Чили]:«Нам очень грустно, одна из моих сестёр его очень любила. Моя семья не связана ни с какими политическими партиями, но сразу видно, когда люди делают свою работу хорошо, а когда – нет». [житель Чили]:«Он самое значимое лицо XXI-го века для консерваторов. Он был человеком, который заключал сделки. Благодаря своему призванию служить и любви к Чили он смог объединить различные секторы. Он не был оторван от людей, знал, что происходит на улицах».

Политик правил два срока подряд в период с 2010 по 2022 год. Пожалуй, наибольшую международную известность он получил в 2010 году, когда организовал спасение 33 шахтёров, оказавшихся в ловушке в пустыне Атакама. По этой операции сняли фильм «33».

В Чили его знали как успешного бизнесмена. Пинера был сыном видного центристского политика. Экономическое образование получил в Гарварде, а состояние заработал на внедрении кредитных карт в Чили в 80-х годах прошлого века.

Оба его президентства были омрачены частыми протестами, в том числе студентов, требующих реформы образования.

У Пинеры остались жена и четверо детей.

Короткая ссылка на эту страницу: