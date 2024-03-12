Самолёт LATAM Airlines резко потерял высоту во время полёта: 50 пострадавших

По меньшей мере, 50 человек пострадали в результате инцидента с самолётом Boeing 787 чилийской авиакомпании LATAM..

По меньшей мере, 50 человек пострадали в результате инцидента с самолётом Boeing 787 чилийской авиакомпании LATAM Airlines. Во время полёта из Сиднея в Окленд в понедельник он резко потерял высоту.

Как говорят очевидцы, в момент инцидента многие пассажиры на борту в буквальном смысле слова подлетели к потолку. Некоторые ударились головами. Потом они упали вниз, также получив травмы.

На борту оказались медики. Они помогли пострадавшим. После приземления десятерых пассажиров и троих членов экипажа доставили в больницу. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Брайан рассказывает, что в момент инцидента он спал и был пристёгнут.

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[Брайан Адам Джокат, пассажир самолёта]:«Я проснулся и увидел, что мой сосед под потолком. Я подумал, что это сон. Протёр глаза, смотрю, а он висит в полный рост и смотрит на меня сверху. Я посмотрел вперёд и увидел ещё одного парня под потолком, ещё двое висели в воздухе. А потом он резко упал с потолка на подлокотник и повредил себе рёбра, а другой парень сильно порезал руку. Другой парень ударился головой о пластиковые потолочные панели, они сломались, и сверху были видны провода».

Причину внезапной потери высоты сейчас выясняют эксперты. Они говорят, что большинство авиационных происшествий вызвано сочетанием факторов, которые необходимо тщательно расследовать. В Boeing заявили, что работают над сбором дополнительной информации и окажут любую поддержку авиакомпании.

Между тем, пассажиры уже рассказывают свою версию.

[Брайан Адам Джокат, пассажир самолёта]:«Когда мы приземлились, медики забежали на борт, оказали помощь людям и вывели их из самолета. Пилот вышел сзади, я спросил его: «Что это вообще было?» Он сказал: «Моя приборная панель просто выключилась». Я удивился. А он говорит: «Да, она выключилась примерно на одну-две секунды и снова загорелась»».

Напомним, в январе Федеральное управление гражданской авиации США запретило Boeing расширять производство своих самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. Причиной назвало «неприемлемые» проблемы с качеством.

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