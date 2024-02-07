Как голодные каланы помогут спасти береговую линию Калифорнии

Возвращение каланов и их ненасытный аппетит помогают спасти часть болотистой экосистемы Калифорнии.

Морские выдры едят постоянно. И одна из их любимых закусок – болотные крабы, которые роют норы, а также выгрызают корни болотной травы, удерживающей грязь на месте.

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[Брайан Силлиман, морской биолог]:«Берега болот падают в ручьи гигантскими глыбами несколько футов в диаметре. Они рушатся из-за нор».

Исследование показало, что, когда в приливное устье близ Монтерея вернули каланов, питающихся крабами, это замедлило эрозию болот.

[Брайан Силлиман, морской биолог]:«Поедая этого болотного краба и снижая его численность, они сократили эрозию этих болот. Берега ручьёв перестали обваливаться».

В течение многих лет в этой местности каланы не водились. Их истребили ещё в XIX веке из-за торговли мехом. Раньше они обитали на территориях от Аляски до Калифорнии, а также в России и Японии. В какой-то момент осталось всего 2000 животных этого вида. В основном на Аляске.

Восстановить прежний ареал каланов помогли запреты на охоту и усилия по восстановлению среды обитания. Первых представителей вида здесь заметили в 1984 году. Также популяцию увеличила программа по разведению этих животных.

Ещё одна польза каланов: они помогают восстанавливаться морским водорослям. Эти хищники поедают морских ежей, которые в свою очередь питаются водорослями.

А сохранённые водно-болотные угодья, устья рек и болота помогают предотвратить эрозию береговых линий и действуют как поглотители СО2.

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