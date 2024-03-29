Такой головокружительный вид открывается с нового подвесного моста в итальянской Умбрии. Сооружение соединяет два населённых пункта:..

В Италии открылся новый подвесной мост в 175 метрах над землёй

Такой головокружительный вид открывается с нового подвесного моста в итальянской Умбрии.

Сооружение соединяет два населённых пункта: городок Селлано и деревушку Монтесанто, в которой проживает всего две семьи.

Впрочем ступить на него решится не каждый, ведь в самой высокой точке он возвышается над землёй на 175 метров.

Мост пересекает долину реки Виги и имеет длину 517 метров.

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Зазор между перекладинами на мосту – 30 сантиметров. Это добавляет адреналина, а также позволяет рассмотреть всё, что находится внизу.

Одновременно на мост смогут зайти 75 человек. Каждый будет пристёгнут страховочным тросом. Билет за проход – 25 евро.

[Аттилио Губбиотти, мэр Селлано]:«Все считают это безумной и даже немного опасной идеей. Но это неправда, потому что это чрезвычайно безопасно. Есть обученный персонал, который надевает ремни безопасности и проводит через мост. Это очень надёжный и современный мост, поэтому никаких проблем не будет».

Мост спроектировали не только для того, чтобы привлечь любителей острых ощущений, а также чтобы оживить регион, который теряет жителей, и в котором не осталось ни одного ресторана.

Мост обошёлся примерно в 1,5 миллиона евро. Его профинансировали из фондов ЕС по восстановлению после пандемии.

С 60-х годов прошлого века здесь, как и во многих небольших итальянских городах, наблюдается депопуляция.

На регион повлияли землетрясения 1979, 97 и 2016 годов, ущерб от которых до сих пор видно на некоторых зданиях, а также пандемия COVID в 2020 году.

[Роберто Баттиста, работник городской администрации]:«Нам нужно было что-то с вау-эффектом, что-то действительно заметное, чтобы привлечь людей и привести в движение машину, которая какое-то время стояла на месте и бездействовала».

В районе моста также планируют развивать разные виды туризма, включая пешие и велосипедные прогулки, а также прогулки на лошадях.

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