Впервые за 450 лет восемь частей алтаря эпохи Возрождения собрали воедино

«Архангел Михаил» – шедевр эпохи раннего итальянского Возрождения, написанный Пьеро делла Франческой. Это одна из восьми..
Дата загрузки: 2024-03-27
Это одна из восьми сохранившихся панелей алтаря XV века, предоставленная Национальной галереей в Лондоне.
Отшельники-августинцы заказали алтарь в 1454 году. Он пробыл в первоначальной церкви менее 100 лет.
Затем его разобрали и перенесли в другую церковь, поскольку такие изображения вышли из моды.
Первоначально работа состояла из 30 частей. До наших дней сохранилось восемь. Они разбросаны по пяти музеям Европы и США.
В прошлом предпринимали попытки собрать оставшиеся панели на одной выставке. Одному музею в США десять лет назад удалось добыть шесть.
Теперь же все восемь панелей представили на новой выставке в Милане, впервые за 450 лет.[Махтельт Брюгген Исраэльс, сокуратор выставки]:
«Великолепно, когда выставка может объединить фрагменты и кусочки того, что когда-то было единым целым. В работах просматривается монументальность и торжественность стиля Пьеро делла Франчески».
Четыре большие панели с изображением святых расположены по бокам пустой стены, где должна быть отсутствующая центральная панель. Это произведение уже много веков считается утерянным. Никаких эскизов или записей о нём не сохранилось.
Новые данные, собранные в ходе научных исследований, указывают на то, что на отсутствующей центральной панели была изображена коронация Богородицы, а не Богоматерь с Младенцем на троне, как долгое время считалось.
Инфракрасные и стереомикроскопические исследования выявили на панели следы двух крыльев, которые должны были обрамлять центральную часть.
Кураторы надеются, что выставка поможет найти недостающие элементы алтарного изображения.
Экспозиция в Милане продлится до 24 июня.
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