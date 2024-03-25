137 человек погибли и более 180 пострадали в результате атаки на «Крокус Сити Холл»

Спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы и искать погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Здесь..
Дата загрузки: 2024-03-25
По официальным данным погибли 137 человек, включая троих детей. Основные причины смерти – огнестрельные ранения и отравление угарным газом. 182 человека пострадали, большинство из них находятся в больницах. 15 пациентов – в крайне тяжёлом состоянии.
Террористическая атака произошла около восьми вечера по московскому времени – незадолго до начала концерта. Боевики подъехали к выставочному центру «Крокус Экспо», вышли из машины и направились ко входу, расстреливая людей из автоматов. Потом вошли внутрь, не прекращая стрелять. Так дошли до зрительного зала и там продолжили стрельбу.
Нападавшие также подожгли кресла, облив их бензином. Атака длилась 18 минут. После этого террористы скрылись. На не состоявшийся концерт группы «Пикник» было продано 6000 билетов.
К зданию «Крокус Сити Холла» люди несут цветы.[Ренат, житель Красногорска]:
«Жалко, люди гибнут. Очень жалко». [Фарида, жительница Красногорска]:
«Реакция ужаса, потому что вообще невозможно, особенно, когда дети». [Вячеслав, житель Красногорска]:
«Солидарность с таким большим горем. Собственно говоря, эту боль не передать словами».
Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение террористической организации «Исламское государство», которая запрещена в России и других странах. Никаких требований выдвинуто не было.
По данным властей, по подозрению в подготовке теракта задержано одиннадцать человек. Четверо из них – исполнители. Все граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение. По решению суда они останутся под стражей.
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