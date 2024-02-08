Кот подружился с собаками и подражает их поведению

У японской супружеской пары жили три собаки породы сиба-ину. Хозяйка захотела завести ещё и кошку. Однако муж был против.



«Мне хотелось, чтобы у нас жила ещё и кошка, – рассказала женщина. – Но, когда я сказала об этом мужу, оказалось, что он не очень их любит. Я продолжала уговаривать его, но каждый раз он говорил: «Нет». Однако через некоторое время мне удалось найти кота, который понравился нам обоим».



Кота назвали Кики. Он подружился с собаками и стал вести себя, как они. Однажды супруги решили взять Кики и трёх собак на праздник с участием других питомцев.



«Кики обычно прекрасно ладил со всеми незнакомыми собаками, но вдруг одна начала на него лаять. Тут же наш пёс Саки залаял в ответ, защищая Кики. В эту минуту я понял, что они стали настоящими друзьями», – рассказал хозяин собак.



Мужчина делится в интернете фотографиями кота в компании собак. Питомцы вместе едят, играют и спят. Кики выполняет команды хозяина, также как его друзья-собаки. Кот подражает во всём их поведению. Например, не начинает есть без команды. Смотрите фото.

