Первые теплокровные динозавры, возможно, появились 180 млн лет назад

Первые теплокровные динозавры, возможно, бродили по Земле около 180 миллионов лет назад. Это была примерно середина..

Первые теплокровные динозавры, возможно, бродили по Земле около 180 миллионов лет назад. Это была примерно середина того периода, когда на нашей планете существовали эти гиганты.

Палеонтологи пришли к такому выводу, проанализировав более 1000 окаменелостей, климатических моделей и генеалогических кодов динозавров. Свои выводы они опубликовали в журнале Current Biology.

Они обнаружили, что две основные группы динозавров, в которые входят тираннозавры, велоцирапторы и родственники трицератопсов, мигрировали в более холодные районы в ранний юрский период. Это указывает на то, что они, возможно, развили способность вырабатывать тепло.

Третья группа динозавров, в которую входят бронтозавры, обитала в более тёплых регионах.

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[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:«Мы знаем, что птицы – это динозавры, одни из немногих счастливчиков, которые не вымерли во время астероидной катастрофы 66 миллионов лет назад. Об этом мы узнали из окаменелостей. Теперь у нас есть свидетельства существования перьев, например, у динозавров из Китая».

Один из авторов исследования Альфио Алессандро Кьяренса, говорит, что пока неясно, когда именно произошёл этот сдвиг.

[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:«Итак, мы точно знаем, что, конечно, существовала группа теплокровных динозавров, то есть птиц. Мы знаем, что они произошли от очень больших рептилий, то есть динозавров. Рептилии – не теплокровные, поэтому динозавры, по крайней мере, изначально были хладнокровными. Так когда же произошло это изменение?»

Существует несколько способов определить теплокровность доисторического существа. Учёные планируют изучить среду обитания динозавров, а также их рацион и температуру тела, чтобы ещё раз подтвердить свои выводы. Они говорят, что это также поможет узнать, насколько эти существа были активными и социальными.

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[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:«Конечно, мы знаем, что экосистемы, в которых доминируют хладнокровные животные, сильно отличаются от тех, в которых обитают теплокровные».