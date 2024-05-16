Первые теплокровные динозавры, возможно, появились 180 млн лет назад

Первые теплокровные динозавры, возможно, бродили по Земле около 180 миллионов лет назад. Это была примерно середина..
Дата загрузки: 2024-05-17
Палеонтологи пришли к такому выводу, проанализировав более 1000 окаменелостей, климатических моделей и генеалогических кодов динозавров. Свои выводы они опубликовали в журнале Current Biology.
Они обнаружили, что две основные группы динозавров, в которые входят тираннозавры, велоцирапторы и родственники трицератопсов, мигрировали в более холодные районы в ранний юрский период. Это указывает на то, что они, возможно, развили способность вырабатывать тепло.
Третья группа динозавров, в которую входят бронтозавры, обитала в более тёплых регионах.[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:
«Мы знаем, что птицы – это динозавры, одни из немногих счастливчиков, которые не вымерли во время астероидной катастрофы 66 миллионов лет назад. Об этом мы узнали из окаменелостей. Теперь у нас есть свидетельства существования перьев, например, у динозавров из Китая».
Один из авторов исследования Альфио Алессандро Кьяренса, говорит, что пока неясно, когда именно произошёл этот сдвиг.[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:
«Итак, мы точно знаем, что, конечно, существовала группа теплокровных динозавров, то есть птиц. Мы знаем, что они произошли от очень больших рептилий, то есть динозавров. Рептилии – не теплокровные, поэтому динозавры, по крайней мере, изначально были хладнокровными. Так когда же произошло это изменение?»
Существует несколько способов определить теплокровность доисторического существа. Учёные планируют изучить среду обитания динозавров, а также их рацион и температуру тела, чтобы ещё раз подтвердить свои выводы. Они говорят, что это также поможет узнать, насколько эти существа были активными и социальными.[Альфио Алессандро Кьяренса, палеонтолог]:
«Конечно, мы знаем, что экосистемы, в которых доминируют хладнокровные животные, сильно отличаются от тех, в которых обитают теплокровные».
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