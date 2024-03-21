ООН: голодная смерть угрожает 220 000 детей в Судане

Более 220 000 детей в ближайшие недели или месяцы могут умереть от голода в Судане. Об..

Более 220 000 детей в ближайшие недели или месяцы могут умереть от голода в Судане. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов. По его данным, в восточноафриканской стране может начаться самый серьёзный в мире гуманитарный кризис.

Уже сейчас 18 миллионов человек, то есть более трети населения Судана, живут впроголодь. Такая ситуация в основном наблюдается в регионе Дарфур и провинциях Северный Кордофан, Хартум и Эль-Гезира.

В некоторых районах Дарфура в конце весны из-за неурожая может возникнуть острая нехватка продовольствия, которой ООН присваивает «пятый уровень».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эдем Восорну, сотрудница ООН]:

«Мы называем эту стадию катастрофой. Масштабы нехватки продовольствия стремительно растут, вызывая тревогу. Это уже уносит жизни детей. В недавнем докладе «Врачей без границ» сказано, что в лагере “Замзам” в Эль-Фашире на севере Дарфура каждые два часа умирает ребёнок».

Гуманитарный кризис в Судане обострился из-за гражданской войны. Она началась в апреле прошлого года. Военизированная организация «Силы быстрого реагирования» не захотела интегрироваться в армию Судана и вступила с ней в вооружённый конфликт.

[Маурицио Мартина, сотрудник ООН]:«Эскалация боевых действий напрямую угрожает продовольственной безопасности, тем более что конфликт распространяется на новые районы. Боевые действия распространяются на юго-восточные провинции – житницу Судана».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в прошлом году производство зерновых в Судане сократилось почти в два раза.

Кроме того, в зонах конфликта почти не осталось работающих больниц. Из-за этого может увеличиться детская смертность от болезней, которые можно было бы вылечить или предотвратить.

Ранее Совбез ООН призвал воюющие стороны в Судане предоставить возможность международным организациям беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь людям.

Короткая ссылка на эту страницу: