ООН: голодная смерть угрожает 220 000 детей в Судане

Более 220 000 детей в ближайшие недели или месяцы могут умереть от голода в Судане. Об..
Дата загрузки: 2024-03-21
Уже сейчас 18 миллионов человек, то есть более трети населения Судана, живут впроголодь. Такая ситуация в основном наблюдается в регионе Дарфур и провинциях Северный Кордофан, Хартум и Эль-Гезира.
В некоторых районах Дарфура в конце весны из-за неурожая может возникнуть острая нехватка продовольствия, которой ООН присваивает «пятый уровень».[Эдем Восорну, сотрудница ООН]:
«Мы называем эту стадию катастрофой. Масштабы нехватки продовольствия стремительно растут, вызывая тревогу. Это уже уносит жизни детей. В недавнем докладе «Врачей без границ» сказано, что в лагере “Замзам” в Эль-Фашире на севере Дарфура каждые два часа умирает ребёнок».
Гуманитарный кризис в Судане обострился из-за гражданской войны. Она началась в апреле прошлого года. Военизированная организация «Силы быстрого реагирования» не захотела интегрироваться в армию Судана и вступила с ней в вооружённый конфликт.[Маурицио Мартина, сотрудник ООН]:
«Эскалация боевых действий напрямую угрожает продовольственной безопасности, тем более что конфликт распространяется на новые районы. Боевые действия распространяются на юго-восточные провинции – житницу Судана».
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в прошлом году производство зерновых в Судане сократилось почти в два раза.
Кроме того, в зонах конфликта почти не осталось работающих больниц. Из-за этого может увеличиться детская смертность от болезней, которые можно было бы вылечить или предотвратить.
Ранее Совбез ООН призвал воюющие стороны в Судане предоставить возможность международным организациям беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь людям.
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