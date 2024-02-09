Более 100 человек пропали без вести после схода оползня на Филиппинах

На юге Филиппин 110 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня. Несколько дней назад массы..
Дата загрузки: 2024-02-09
Оползень сошёл в горной деревне Масара в провинции Давао-де-Оро на острове Минданао. Изначально сообщали, что пропавших 40, но потом их число возросло более чем в два раза. Среди них – рабочие шахты, которые в момент схода оползня находились в автобусах, собираясь ехать домой. Несколько из них смогли выжить, выпрыгнув из окон и убежав.
На месте продолжают работать спасатели. Им помогают военные и добровольцы.
Люди ждут информации о своих родственниках.
[Кано, супруга пропавшего без вести]:
«Наши родственники подтвердили, что мой муж был здесь. Я звонила ему ночью, когда сошёл оползень, но не смогла дозвониться. Он водит фургон, забирает рабочих».
Есть опасность схода новых оползней. Более 1160 семей эвакуировали из их домов и разместили в эвакуационных центрах.
Наводнения и оползни в этом регионе Филиппин вызвали проливные дожди. Они шли здесь несколько недель.
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