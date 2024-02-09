На юге Филиппин 110 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня. Несколько дней назад массы..

Более 100 человек пропали без вести после схода оползня на Филиппинах

На юге Филиппин 110 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня. Несколько дней назад массы земли похоронили под собой жилые дома и два автобуса. Подтверждена гибель одиннадцати человек. Ещё 31 получил травмы.

Оползень сошёл в горной деревне Масара в провинции Давао-де-Оро на острове Минданао. Изначально сообщали, что пропавших 40, но потом их число возросло более чем в два раза. Среди них – рабочие шахты, которые в момент схода оползня находились в автобусах, собираясь ехать домой. Несколько из них смогли выжить, выпрыгнув из окон и убежав.

На месте продолжают работать спасатели. Им помогают военные и добровольцы.

Люди ждут информации о своих родственниках.

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[Кано, супруга пропавшего без вести]:

«Наши родственники подтвердили, что мой муж был здесь. Я звонила ему ночью, когда сошёл оползень, но не смогла дозвониться. Он водит фургон, забирает рабочих».

Есть опасность схода новых оползней. Более 1160 семей эвакуировали из их домов и разместили в эвакуационных центрах.

Наводнения и оползни в этом регионе Филиппин вызвали проливные дожди. Они шли здесь несколько недель.

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