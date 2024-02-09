Новое извержение вулкана в Исландии: 20 000 человек остались без отопления

Третье извержение с декабря произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Рядом с Гриндавиком образовалась трещина длиной..

Третье извержение с декабря произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Рядом с Гриндавиком образовалась трещина длиной три километра. Из неё стало выбрасывать раскалённую лаву на высоту до 80 метров.

Город не пострадал. Но туристам на термальном курорте «Голубая лагуна» приказали эвакуироваться. Супруги из Канады по дороге в Рейкьявик сняли извержение на видео.

[Марк Гиббонс, турист из Канады]:

«Мы ехали и видели, как трещина расширяется, и лава взлетает вверх. Видели эти гигантские фонтаны. Видеокамера не может запечатлеть это реалистично. Мы видели, как магма льётся дождём, и опустили стекло, чтобы снять видео. Я был за рулём, а жена держала камеру. И пока она снимала, мы чувствовали горячий воздух, идущий со стороны вулкана. И это шокировало».

Извержение ослабло, но лава достигла трубопровода. По нему подаётся термальная горячая вода в систему отопления. В результате более 20 000 человек на полуострове остались без тепла. Рабочие начали срочно достраивать резервный трубопровод. Но это может занять больше суток, а, возможно, и несколько дней. При этом температура на улице – минус 7, а ночью – минус 10.

[Бриндис Торстейнсдоттир, жительница Кефлавика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Учитывая жителей Гриндавика, в этом районе живёт примерно 35 000 человек. У многих нет отопления. Так что у нас трудности. И мы не знаем, что происходит и что будет дальше. Надеюсь, это закончится раньше, чем позже. Но пока неизвестность». [Джон Джонассон, житель Кефлавика]:

«У нас как будто «чёрная пятница» – все побежали за обогревателями. Каждый хочет сохранить дома тепло». [Сефо Алтае, житель Кефлавика]:

«Мы сейчас немного напуганы, поскольку говорят, что не будет горячей воды, и будет холодно. Мы ищем обогреватели, чтобы дома было тепло. Но в то же время интересно наблюдать за извержением. Я его вижу впервые. Это очень красиво».

Власти просят людей экономить горячую воду и не включать дома больше одного электрообогревателя, иначе могут начаться перебои и с электричеством.

Предыдущие два извержения произошли 18 декабря и 14 января. В результате второго пострадал Гриндавик. Несколько зданий поглотила лава. Земля осела на 1,5 метра. Возможно, город станет непригодным для жизни.

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