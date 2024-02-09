Новое извержение вулкана в Исландии: 20 000 человек остались без отопления

Третье извержение с декабря произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Рядом с Гриндавиком образовалась трещина длиной..
Дата загрузки: 2024-02-09
Город не пострадал. Но туристам на термальном курорте «Голубая лагуна» приказали эвакуироваться. Супруги из Канады по дороге в Рейкьявик сняли извержение на видео.
[Марк Гиббонс, турист из Канады]:
«Мы ехали и видели, как трещина расширяется, и лава взлетает вверх. Видели эти гигантские фонтаны. Видеокамера не может запечатлеть это реалистично. Мы видели, как магма льётся дождём, и опустили стекло, чтобы снять видео. Я был за рулём, а жена держала камеру. И пока она снимала, мы чувствовали горячий воздух, идущий со стороны вулкана. И это шокировало».
Извержение ослабло, но лава достигла трубопровода. По нему подаётся термальная горячая вода в систему отопления. В результате более 20 000 человек на полуострове остались без тепла. Рабочие начали срочно достраивать резервный трубопровод. Но это может занять больше суток, а, возможно, и несколько дней. При этом температура на улице – минус 7, а ночью – минус 10.
[Бриндис Торстейнсдоттир, жительница Кефлавика]:
«Учитывая жителей Гриндавика, в этом районе живёт примерно 35 000 человек. У многих нет отопления. Так что у нас трудности. И мы не знаем, что происходит и что будет дальше. Надеюсь, это закончится раньше, чем позже. Но пока неизвестность».[Джон Джонассон, житель Кефлавика]:
«У нас как будто «чёрная пятница» – все побежали за обогревателями. Каждый хочет сохранить дома тепло». [Сефо Алтае, житель Кефлавика]:
«Мы сейчас немного напуганы, поскольку говорят, что не будет горячей воды, и будет холодно. Мы ищем обогреватели, чтобы дома было тепло. Но в то же время интересно наблюдать за извержением. Я его вижу впервые. Это очень красиво».
Власти просят людей экономить горячую воду и не включать дома больше одного электрообогревателя, иначе могут начаться перебои и с электричеством.
Предыдущие два извержения произошли 18 декабря и 14 января. В результате второго пострадал Гриндавик. Несколько зданий поглотила лава. Земля осела на 1,5 метра. Возможно, город станет непригодным для жизни.
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