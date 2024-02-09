Дональд Трамп одержал победу на кокусах в Неваде, на которых определяли главного кандидата от Республиканской партии...

Дональд Трамп победил на кокусах в Неваде и стал ещё ближе к выборам президента

Дональд Трамп одержал победу на кокусах в Неваде, на которых определяли главного кандидата от Республиканской партии. Теперь он ещё на шаг ближе к тому, чтобы стать главным соперником Джо Байдена на президентских выборах в ноябре.

Ранее он с лёгкостью выиграл кокусы на Виргинских островах США. Трамп набрал там 182 из 246 поданных голосов, обойдя свою последнюю оставшуюся соперницу в республиканской гонке – Никки Хейли. Она получила 64 голоса.

В Неваде не смогли определиться, по какой системе проводить отбор кандидатов, поэтому там Республиканская партия организовала не только кокусы, но ещё и праймериз. В последних Дональд Трамп не участвовал. Примечательно, что на них Никки Хейли проиграла графе «Против всех». За неё отдали вдвое меньше голосов.

Кокусы состоялись через два дня после праймериз.

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После победы в Неваде и на Виргинских островах Трамп выступил перед своими сторонниками в Лас-Вегасе.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:«Я просто хочу по-настоящему поблагодарить великих людей Невады, потому что это была небывалая явка. Не знаю, возможно, вы побили рекорд. Рекорд явки за всю историю был побит».

В прошлом месяце Дональд Трамп также победил в голосованиях от Республиканской партии в Айове и Нью-Гэмпшире.

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