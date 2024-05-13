Фермеры в Польше протестуют против «Зелёного курса» ЕС

Тысячи протестующих прошли маршем по улицам Варшавы. Так они выразили несогласие с экологическими нормами Европейского Союза,..

Тысячи протестующих прошли маршем по улицам Варшавы. Так они выразили несогласие с экологическими нормами Европейского Союза, которые, по словам фермеров, лишают их бизнеса.

К ним присоединились представители других отделений профсоюза «Солидарность», организовавшего протест, включая шахтёров и рабочих автомобильного сектора.

Они говорят, что после выборов в Европарламент 9 июня ситуация может усугубиться.

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[Вецлав Червинский, фермер-пенсионер]:

«После 9 июня мы все это почувствуем. Не только фермеры, выращивающие фрукты, но и жители больших и малых городов».

Фермеры в Польше и других странах блока в последние месяцы протестовали против украинского импорта дешёвых продуктов питания и ограничений, наложенных «Зелёным курсом» ЕС по борьбе с изменением климата.

[Вецлав Червинский, фермер-пенсионер]:«Мы выступаем против того, что предлагает нам Брюссель. «Зелёная сделка» – это не «зелёная сделка», а «красная сделка». Единственное, что можно с ней сделать, – это выбросить в мусорное ведро».

Протестующие несут плакаты с надписями «зелёный террор», а также везут платформу с фигурой, символизирующей смерть.

[Пётр Гленц, работник угольной шахты]:«После выборов в Европейский парламент поляки увидят значительный рост затрат на электроэнергию и то, что с этим связано. Также на еду. И это повлияет на жизнь всех поляков».

При этом фермеры уже добились уступок от ЕС и правительства Польши. Последнее заявило, что выплатит более 500 миллионов долларов в виде субсидий, чтобы компенсировать фермерам низкие цены на зерно. Но они говорят, что этого недостаточно.

Однако в прошлом месяце они решили разблокировать пограничные переходы с Украиной. Блокада длилась несколько месяцев.

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