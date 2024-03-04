В Южной Корее бастующих врачей собираются отдать под суд

Южнокорейские власти начнут проверки в больницах, чтобы подать в суд на бастующих врачей-стажёров. Те проигнорировали ультиматум..

Южнокорейские власти начнут проверки в больницах, чтобы подать в суд на бастующих врачей-стажёров. Те проигнорировали ультиматум правительства вернуться на работу до 1 марта. Минздрав страны теперь планирует на три месяца приостановить действие лицензии у 7000 врачей.

[Пак Мин Су, замминистра здравоохранения Южной Кореи]:

«Приостановка действия лицензии на три месяца не позволит врачу закончить обучение по специальности. Поэтому он получит квалификацию с задержкой – только через год. Кроме того, сохранятся сведения об административных штрафах и причинах этих наказаний. Это потенциально помешает трудоустройству в будущем».

Между тем 30 000 врачей вышли с протестом в Сеуле. Они по-прежнему выступают против планов правительства. Оно намерено увеличить квоту на приём студентов в медицинские вузы на 2000 человек. Пока принимают 3000 студентов в год. А врачи хотят, чтобы правительство сначала улучшило их условия труда и повысило им зарплату, и только потом набирало больше студентов.

[Чу Су Хо, представитель Корейской медицинской ассоциации]:

«Медицинская система в Южной Корее в глубоком упадке. Правительство заявляет, что врачей недостаточно А наши врачи подчёркивают, что необходимо усовершенствовать медицинскую систему, поскольку трудности вызваны её неправильной работой. И проблемы копились годами».

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Забастовка началась 20 февраля. 9000 врачей-стажёров – ординаторов и интернов – не вышли на работу. Это привело к отмене операций и осложнило работу отделений скорой помощи.

Пациенты оказались между двух огней, но многие поддерживают протестующих. Правда, просят их вернуться на работу, а потом вести переговоры с властями.

[пациентка]:

«Правительство действует слишком напористо. Это надо решать путём диалога. Нехорошо, что правительство всегда придерживается жёсткого подхода. А врачи должны вернуться на работу, чтобы успокоить пациентов и их родных. Затем пусть ведут диалог. Но власти не должны принуждать к чему-либо».

Южнокорейское правительство утверждает, что необходимо увеличивать штат медиков. В стране с быстро стареющим населением на 1000 человек приходится три врача. Это самый низкий показатель среди стран с развитой экономикой.

Тем временем врачи-стажёры говорят, что работают почти без отдыха. Зарплата при этом у них намного ниже, чем у их коллег в других развитых странах, таких как США.

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