В Германии бастуют машинисты и работники аэропортов

Главный железнодорожный вокзал Берлина опустел. В Германии начались забастовки сразу в нескольких сферах, в результате чего..

Главный железнодорожный вокзал Берлина опустел. В Германии начались забастовки сразу в нескольких сферах, в результате чего пострадали миллионы путешественников.

На работу не вышли машинисты поездов и работники аэропортов.

Для железнодорожного сектора это уже пятая серия забастовок. Курсирует лишь пятая часть всех поездов дальнего следования. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn обвинил профильный профсоюз в отказе идти на компромисс.

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Пассажиры по-разному относятся к стачкам.

[пассажирка]:

«Мне это не очень нравится, но если это кому-то поможет, если люди смогут что-то изменить, то почему бы и нет? Я могу воспользоваться другими поездами или поехать на региональном поезде. Или могу просто не ехать». [пассажир]:

«Мне сложно это понять. Они хотят меньше работать и получать больше денег. Но в какой-то момент экономика просто рухнет. Если вы хотите получать больше, придётся для этого больше работать».

Также бастовали сотрудники наземного обслуживания авиакомпании Lufthansa и работники службы безопасности некоторых аэропортов.

Во Франкфурте, самом загруженном аэропорту Германии, было отменено 650 из 1750 запланированных рейсов.

Кроме того, о планах стачки также объявили бортпроводники Lufthansa. Представитель авиакомпании обвинил профсоюз в нежелании идти на компромисс.

[Михаэль Ниггеманн, представитель Lufthansa]:

«У меня такое впечатление, что цель не в том, чтобы найти совместное решение. Стратегия профсоюза, похоже, заключается в эскалации с бескомпромиссной позицией, которая наносит вред ста тысячам клиентов компании и нашим сотрудникам».

Ассоциация аэропортов ADV предупредила, что забастовки наносят ущерб репутации Германии как центра бизнеса и туризма. Они также усугубляют экономические проблемы страны в свете надвигающейся рецессии.

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