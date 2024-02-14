Как рабочие в Якутии «вымораживают» суда изо льда при минус 50°

Это Жатайская судоверфь на реке Лена в Якутии. Зимой здесь температура опускается до минус 50, а..
Дата загрузки: 2024-02-14
Сейчас река промёрзла на полметра. Работники вырезают ледяные блоки и постепенно их извлекают. Используют бензопилы и ледорубы.
[Михаил Клус, рабочий]:
«Чем погода холоднее, тем промерзание лучше. Единственное, что в холодную погоду – сегодня за 40 перевалило – уже пила бензиновая ведёт себя порой неадекватно, замерзает на ходу. Ну и приходится давать ей отогреваться. А так нормально».
Многие в Якутии считают «выморозку» самой тяжёлой работой в мире. Но сами рабочие не соглашаются. Михаил говорит, что главное одеваться теплее. Самая низкая температура, при которой он работал, – минус 63. В тот сезон получил травму колена – порвал мениск. Но, в принципе ни на что не жалуется.
[Михаил Клус, рабочий]:
«Правильно одеться – и всё. А приходишь как будто из бани – раздеваешься, от тебя пар идёт».
Впрочем, не у всех так получается.
[Артём Ковалец, рабочий]:
«Бывает иногда замерзаешь, и от этого какой-то негатив приходит, и не охота работать. Хочется домой пойти, хочется всегда кушать, хочется отдохнуть, расслабиться. Приходится себя перебарывать».
«Выморозка» – постепенный процесс. Сначала вырубают 20 сантиметров льда. Потом ждут, когда река промёрзнет ещё на полметра. После начинают снова выпиливать и рубить лёд.
[Михаил Клус, рабочий]:
«Многие думают, что это монотонная такая (работа) – выпиливай да долби. Здесь надо думать, здесь надо знать, здесь надо уметь. Потому что любое неверное движение, и ты поймал воду, и всё. Вплоть до того, что всю работу можешь утопить».
Михаил согласен с тем, что работа сложная и трудная, но самой тяжёлой в мире её тоже не считает. Думает, что есть и потруднее.
В Жатае на «выморозке» судов работают 30 специалистов. За сезон зарабатывают сотни тысяч рублей.
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