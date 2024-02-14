Четверо армянских солдат погибли в результате обстрела азербайджанскими военными

Четверо армянских солдат погибли и ещё один получил ранения в результате обстрела азербайджанскими военными. Об этом..

Четверо армянских солдат погибли и ещё один получил ранения в результате обстрела азербайджанскими военными. Об этом сообщили власти Армении. Это первый инцидент со смертельным исходом с тех пор, как в прошлом году две страны начали переговоры о мирном соглашении.

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли блокпост в Сюникской области.

[Эдмон Марукян, посол по особым поручениям Армении]:

«Азербайджанские военные без всяких провокаций убили четырёх солдат и ранили одного на армянской территории. Такой информацией мы располагаем сейчас. И могу сказать, что это ещё одна угроза мирному процессу, поскольку в то время, когда мы говорим о мире, мирном процессе и диалоге, Азербайджан нападает на суверенные армянские территории».

Власти Азербайджана, в свою очередь, говорят, что обстрел стал ответом на провокацию со стороны Армении. По их словам, накануне армянский военный ранил азербайджанского солдата.

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[Айхан Гаджизаде, пресс-секретарь МИД Азербайджана]:

«Сегодня МИД Армении заявил, что меры, принятые Азербайджаном в ответ на действия вооружённых сил Армении, – это намеренная эскалация, что не соответствует действительности. Азербайджан пошёл на это из-за провокаций армянской стороны. Азербайджан привержен мирному процессу».

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения проведёт расследование инцидента, о котором сообщили азербайджанские власти. По словам премьера, армянским солдатам запрещено создавать провокационные ситуации и поддаваться на провокации самим.

Россия призвала обе стороны конфликта к сдержанности. А Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель раскритиковал действия Азербайджана.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«То, что армянский военный ранил азербайджанского солдата, – это прискорбно. Но реакция Азербайджана кажется непропорциональной. Он проигнорировал заявление Минобороны Армении о том, что инцидент будет расследован».

Армения и Азербайджан начали войну из-за Нагорного Карабаха в начале 90-х. В результате, при поддержке Армении, образовалась непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. При этом на международном уровне она считалась территорией Азербайджана.

В сентябре прошлого года азербайджанские войска взяли Карабах под полный контроль. Это привело к тому, что более 100 000 этнических армян покинули эту территорию, опасаясь репрессий.

После инцидентов с обстрелами на границе Азербайджан и Армения заявили, что по-прежнему настроены на мирные переговоры.

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