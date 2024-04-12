Наводнение в Оренбурге: уровень воды в Урале превысил отметку в 11 м 20 см

До 11 метров 20 сантиметров поднялся уровень воды в Урале в районе Оренбурга. Затопило ещё 360..
Дата загрузки: 2024-04-12
[Сергей Салмин, мэр Оренбурга]:
«Наша главная задача – это безопасность наших оренбуржцев. И ещё раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, и в максимально короткое время нужно эвакуироваться».
Этой зимой на Южном Урале выпало много снега. Весенний паводок обернулся наводнением, сильнейшим за всю историю наблюдений. Из берегов вышли реки Урал, Ишим и Тобол. В Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Старый район города затопило. Сейчас там вода понемногу отступает, но в Оренбурге пик ещё не прошёл.
[Денис Паслер, губернатор Оренбургской области]:
«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшие повышение воды в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков с проживанием 19 412 человек, в том числе 4928 детей».
В регионе открыли десятки пунктов временного размещения. В этом общественном центре приняли почти 50 человек. Большинство жили в загородных домах. Теперь там вода.
[Андрей Безместный, директор общественного центра]:
«Всё, что необходимо для жизнедеятельности, у нас есть: и бытовая химия и постельное бельё. Всё есть. Так что, в принципе, всем обеспечены. Плюс к этому всех постояльцев наших, всех людей, кто у нас находится, кормят трёхразовым горячим питанием».
В целом в Оренбургской области затоплены почти 12 000 жилых домов и более 15 000 приусадебных участков. На Ириклинском водохранилище сократили сброс воды. По мнению властей, это улучшит ситуацию в затопленных районах и поможет предотвратить сильное наводнение там, куда вода ещё не добралась.
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