До 11 метров 20 сантиметров поднялся уровень воды в Урале в районе Оренбурга. Затопило ещё 360..

Наводнение в Оренбурге: уровень воды в Урале превысил отметку в 11 м 20 см

[Сергей Салмин, мэр Оренбурга]:

«Наша главная задача – это безопасность наших оренбуржцев. И ещё раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, и в максимально короткое время нужно эвакуироваться».

До 11 метров 20 сантиметров поднялся уровень воды в Урале в районе Оренбурга. Затопило ещё 360 домов и 900 приусадебных участков. Вода достигла района, где стоят многоэтажки. Рядом рабочие строят защитную дамбу.

Этой зимой на Южном Урале выпало много снега. Весенний паводок обернулся наводнением, сильнейшим за всю историю наблюдений. Из берегов вышли реки Урал, Ишим и Тобол. В Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Старый район города затопило. Сейчас там вода понемногу отступает, но в Оренбурге пик ещё не прошёл.

[Денис Паслер, губернатор Оренбургской области]:

«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшие повышение воды в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков с проживанием 19 412 человек, в том числе 4928 детей».

В регионе открыли десятки пунктов временного размещения. В этом общественном центре приняли почти 50 человек. Большинство жили в загородных домах. Теперь там вода.

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[Андрей Безместный, директор общественного центра]:

«Всё, что необходимо для жизнедеятельности, у нас есть: и бытовая химия и постельное бельё. Всё есть. Так что, в принципе, всем обеспечены. Плюс к этому всех постояльцев наших, всех людей, кто у нас находится, кормят трёхразовым горячим питанием».

В целом в Оренбургской области затоплены почти 12 000 жилых домов и более 15 000 приусадебных участков. На Ириклинском водохранилище сократили сброс воды. По мнению властей, это улучшит ситуацию в затопленных районах и поможет предотвратить сильное наводнение там, куда вода ещё не добралась.

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