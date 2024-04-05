Эта женщина видела 20 солнечных затмений Уже 8 апреля с территории Соединённых Штатов можно будет увидеть полное солнечное затмение. И это событие.. Дата загрузки: 2024-04-05

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Уже 8 апреля с территории Соединённых Штатов можно будет увидеть полное солнечное затмение. И это событие особенно радует 63-летнюю жительницу Техаса Летицию Феррер. Она в буквальном смысле фанатка этого астрономического явления. За свою жизнь видела 20 полных солнечных затмений и не собирается останавливаться.

[Летиция Феррер, охотница за затмениями]:«Это просто удивительное чувство благодарности быть там и это видеть. Я уже пристрастилась к этому ощущению: на несколько секунд или минут я становлюсь единым целым со Вселенной, действительно нахожусь там и чувствую её».

Летиция работает в сфере коммуникаций. В свободное время ведёт подкаст на тему затмений. А недавно она начала путешествовать по Техасу и выступать перед школьниками, общественными организациями и всеми, кто готов её слушать. На встречах рассказывает о предстоящем затмении и отвечает на многочисленные вопросы.

[Эктор Теран, школьник]:«Я думаю, это будет страшно, потому что днём станет очень темно. Я никогда не видел затмение. Мои родители тоже напуганы, потому что они тоже никогда не видели затмение». [Анджелия Гетцман, школьница]:«Моя мама планирует испечь домашние «лунные» пироги. Бабушка тоже к нам придёт, чтобы мы все могли посмотреть солнечное затмение».

Так когда же Летиция впервые начала наблюдать за затмениями и где побывала?









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[Летиция Феррер, охотница за затмениями]:«Итак, первое затмение было в Северной Америке в 1991 году. Второе – в Северной Америке в 2017 году, и предстоящее будет третьим, которое я увижу здесь. Но я также была в Европе, дважды ездила в Африку. Три раза была в Австралии, дважды – в Антарктиде и трижды – в Азии. Да, и ещё пара океанов. Мы были посередине Атлантики и посреди Тихого океана».

Летиция говорит, что 8 апреля ей впервые не придётся далеко ехать ради затмения. Его можно будет увидеть в районе Далласа. Такого не было с 1878 года.

Супруг Летиции поддерживает её увлечение и путешествует с ней везде, куда бы она ни поехала. Правда, в океане затмения не видел. Не поехал, поскольку боялся больших волн.

Летиция же ради затмений готова на многое.

[Летиция Феррер, охотница за затмениями]:«Это визуализация всей моей жизни. Я хочу увидеть каждое солнечное затмение на планете. Итак, у меня есть список их всех с 2010 по 2060 год».

Американка очень хочет прожить до 103 лет. В таком случае сможет увидеть 50 солнечных затмений.

[Летиция Феррер, охотница за затмениями]:«Конечно, я всегда планирую, куда поеду на следующее затмение. Моя жизнь измеряется затмениями».