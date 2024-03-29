В результате разгула бандитизма в Гаити в этом году погибло более 1500 человек, включая детей. Более..

ООН: в этом году в Гаити от рук бандитов погибло более 1500 человек

В результате разгула бандитизма в Гаити в этом году погибло более 1500 человек, включая детей. Более 800 пострадали. Кроме того, так называемые бригады самообороны вершат самосуд и убили почти 60 гаитян. Их подозревали в связях с бандитами. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека в своём новом докладе.

Согласно отчёту, в прошлом году в Гаити были убиты более 4400 человек, почти 1700 получили ранения. Вооружённые бригады самообороны убили более 500 человек.

[Фолькер Тюрк, Верховный комиссар УВКПЧ]:

«Ситуация на Гаити катастрофическая. Коррупция, безнаказанность и плохое управление, плюс к этому растущий уровень бандитизма. Всё это подорвало верховенство закона и приблизило государственные институты к краху».

Всплеск насилия начался, когда вооружённые банды объединились и потребовали отставки премьер-министра Ариэля Анри. 12 марта он пообещал уйти с поста после формирования президентского совета. Этот процесс застопорился из-за разногласий между лидерами партий. Сам Анри находится за границей.

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Тем временем банды продолжают терроризировать мирных жителей. Боевики похищают детей и используют их как рабсилу. Тех, кто пытается бежать, убивают. Кроме того, бандиты насилуют женщин и девочек.

[Фолькер Тюрк, Верховный комиссар УВКПЧ]:

«Некоторых женщин принуждают к сексуальным отношениям с членами банд. Кроме того, бандиты насилуют заложников, таким образом принуждая их родных заплатить выкуп».

Несмотря на эмбарго ООН, в Гаити стабильно поступают оружие и боеприпасы. Управление ООН по правам человека призывает эффективнее контролировать грузы, которые поставляют в страну.

[Фолькер Тюрк, Верховный комиссар УВКПЧ]:

«Я также хочу подчеркнуть, что укрепление безопасности само по себе не решит проблему в корне. Я призываю одновременно проводить политику, направленную на восстановление верховенства закона».

Между тем иностранцы продолжают покидать Гаити. Канада направила вертолёт на территорию своего посольства в Порт-о-Пренсе. Улететь в соседнюю Доминиканскую Республику решили 30 канадцев.

Ранее Порт-о-Пренс покинули многие европейские дипломаты и некоторые сотрудники посольства США.

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