Граждане Мьянмы тысячами бегут в Таиланд из-за усиления боевых действий

Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город..
Дата загрузки: 2024-04-12
Число людей, пересекающих границу, с начала недели удвоилось. Сейчас переходит около 4000 мьянманцев в день, поскольку боевые действия усилились.
На единственном полностью функционирующем пограничном переходе на западе Таиланда многие бежавшие из Мьянмы говорят, что покинули дома, опасаясь за свою жизнь.[местная жительница]:
«Хунта проводила авиаудары. Я не могла спать дома, поэтому укрылась в храме. Я боюсь. По эту сторону границы я чувствую себя безопаснее».[местная жительница]:
«Мы с сыном решили прийти сюда первыми. Мой муж последует за нами. Таиланд они бомбить не могут».
Военная хунта Мьянмы в 2021 году вернула себе власть в результате государственного переворота. С ней в районе городе Мьявади сражается Каренский национальный союз. Это этническая вооружённая группировка сообщила, что разгромила 275-й батальон, который был в городе в качестве главной военной силы.
Министр иностранных дел Таиланда объявил, что посетит тайский город, который находится прямо через реку от Мьявади, чтобы оценить ситуацию.
Короткая ссылка на эту страницу: