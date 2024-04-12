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Граждане Мьянмы тысячами бегут в Таиланд из-за усиления боевых действий

Граждане Мьянмы тысячами бегут в Таиланд из-за усиления боевых действий

Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город..

Дата загрузки: 2024-04-12

Граждане Мьянмы тысячами бегут в Таиланд из-за усиления боевых действий
Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город Мьявади захватили повстанцы, которые сражаются с правящей в Мьянме военной хунтой. Они оттеснили около 200 правительственных солдат к мосту, соединяющему пограничный город с Таиландом.

Число людей, пересекающих границу, с начала недели удвоилось. Сейчас переходит около 4000 мьянманцев в день, поскольку боевые действия усилились.

На единственном полностью функционирующем пограничном переходе на западе Таиланда многие бежавшие из Мьянмы говорят, что покинули дома, опасаясь за свою жизнь.

[местная жительница]:

«Хунта проводила авиаудары. Я не могла спать дома, поэтому укрылась в храме. Я боюсь. По эту сторону границы я чувствую себя безопаснее».

[местная жительница]:
«Мы с сыном решили прийти сюда первыми. Мой муж последует за нами. Таиланд они бомбить не могут».

Военная хунта Мьянмы в 2021 году вернула себе власть в результате государственного переворота. С ней в районе городе Мьявади сражается Каренский национальный союз. Это этническая вооружённая группировка сообщила, что разгромила 275-й батальон, который был в городе в качестве главной военной силы.

Министр иностранных дел Таиланда объявил, что посетит тайский город, который находится прямо через реку от Мьявади, чтобы оценить ситуацию.
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