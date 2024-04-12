Граждане Мьянмы тысячами бегут в Таиланд из-за усиления боевых действий

Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город..

Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город Мьявади захватили повстанцы, которые сражаются с правящей в Мьянме военной хунтой. Они оттеснили около 200 правительственных солдат к мосту, соединяющему пограничный город с Таиландом.

Число людей, пересекающих границу, с начала недели удвоилось. Сейчас переходит около 4000 мьянманцев в день, поскольку боевые действия усилились.

На единственном полностью функционирующем пограничном переходе на западе Таиланда многие бежавшие из Мьянмы говорят, что покинули дома, опасаясь за свою жизнь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[местная жительница]:

«Хунта проводила авиаудары. Я не могла спать дома, поэтому укрылась в храме. Я боюсь. По эту сторону границы я чувствую себя безопаснее».

[местная жительница]:«Мы с сыном решили прийти сюда первыми. Мой муж последует за нами. Таиланд они бомбить не могут».

Военная хунта Мьянмы в 2021 году вернула себе власть в результате государственного переворота. С ней в районе городе Мьявади сражается Каренский национальный союз. Это этническая вооружённая группировка сообщила, что разгромила 275-й батальон, который был в городе в качестве главной военной силы.

Министр иностранных дел Таиланда объявил, что посетит тайский город, который находится прямо через реку от Мьявади, чтобы оценить ситуацию.

Короткая ссылка на эту страницу: