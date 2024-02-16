Новые протезы позволяют чувствовать температуру предметов

Этот пациент потерял часть руки 37 лет назад, а сейчас впервые с тех пор почувствовал тёплое..

[Фабрицио, пациент]:

«Я уже забыл, что чувствовала рука, которой больше нет. Восприятие тепла и холода более выраженное, чем у обычной руки».

Этот пациент потерял часть руки 37 лет назад, а сейчас впервые с тех пор почувствовал тёплое рукопожатие другого человека. В этом помогло новое изобретение швейцарских нейроинженеров.

Учёные разработали устройство «минитач», которое позволяет различать температуру предметов, когда прикасаешься к ним протезом. Например, сейчас пациент с закрытыми глазами пробует наощупь определить, к какой руке прикасается – настоящей или искусственной.

[Солейман Шокур, нейроинженер]:

«Способность различать тёплое и холодное позволяет понимать, к чему прикасаешься. Например, если я дотронусь до металла и пластика, то смогу отличить их благодаря тепловым свойствам».

Между тем учёные говорят, что изобретение важно не столько с функциональной точки зрения, сколько с эмоциональной.

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[Солейман Шокур, нейроинженер]:

«Об этом нам говорили сами пациенты. Для них важнее прикоснуться к чужой руке и почувствовать тепло. Когда они касались чьей-то руки или руки близкого человека, это и было для них важным».

Теперь изобретатели будут готовить устройство для использования в бытовых условиях. «Минитач» можно интегрировать в любой бионический протез. Учёные планируют располагать датчики на пальцах, ладонях и тыльных сторонах кистей рук.

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