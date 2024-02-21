Белым медведям грозит голодная смерть

Белые медведи сталкиваются с повышенным риском голодной смерти из-за того, что проводят больше времени на суше..

Белые медведи сталкиваются с повышенным риском голодной смерти из-за того, что проводят больше времени на суше в течение продолжительных безлёдных сезонов. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

В течение трёх недель исследователи внимательно наблюдали за 20-ю белыми медведями в западной части Гудзонова залива в канадской Манитобе. Медведи с трудом находили источники питания в то время, как их основная добыча – тюлени – была вне досягаемости.

Исследование провели учёные из Медвежьего центра Университета штата Вашингтон. По их данным, почти все медведи быстро теряли вес. Примерно по килограмму в день.

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Для слежки использовали ошейники, оснащённые видеокамерами и GPS. Как выяснилось, медведи чаще отдыхали. Они также искали пропитание на суше, ели туши птиц, ягоды, водоросли и траву.

Если сравнивать с 80-ми годами прошлого века, теперь медведи в среднем проводят на суше на три недели дольше. И это время постоянно увеличивается.

[Энтони Пагано, ведущий исследователь]:

«В связи с потеплением климата в будущем медведи будут находиться на суше в течение более продолжительных периодов времени. Эта продолжительность будет увеличиваться примерно на 5-10 дней каждое десятилетие».

В то время как одни медведи просто отдыхают, другие активно ищут пищу. Причём, взрослые самки тратят на это до 40% своего времени. При этом питательность пищи на суше не позволяет восполнить ту энергию, которую они тратят на поиски.

Учёные считают, что наибольшему риску голодной смерти подвергаются молодые медведи, поскольку у них не было времени набрать достаточно жира и развить навыки для охоты на альтернативную добычу.

[Энтони Пагано, ведущий исследователь]:

«Также у детёнышей, которые полагаются на материнское молоко, не будет таких же запасов энергии, как у старших медведей. Они подвергаются наибольшему риску голодной смерти».

Исследование проводили в области, где, как полагают учёные, потепление климата влияет на медведей быстрее, чем в других арктических регионах. Согласно оценкам, популяция белых медведей здесь с 1987 года уже сократилась примерно на треть.

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