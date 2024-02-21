Кубинские боксёры раскрывают секрет своего успеха

В этом скромном зале в районе Вахаи на окраине Гаваны тренируются кубинские боксёры. У них нет..

В этом скромном зале в районе Вахаи на окраине Гаваны тренируются кубинские боксёры. У них нет современных тренажёров и другого новейшего оборудования. Но здесь подготовили уже сотни спортсменов. Десятки из них стали олимпийскими чемпионами. [Робинсон Полл, тренер по боксу]:«Бокс считают флагманом кубинского спорта. Для нас это означает большую ответственность и обязательства – обязательства перед теми, кто всё это начал, перед людьми и самим собой. Если добился хороших результатов, то нельзя допустить, чтобы они ухудшились».

Десятки лет кубинские боксёры тренируются в условиях нехватки еды, медикаментов и топлива. После пандемии стало ещё хуже, чем в предыдущие годы. Однако спортсмены продолжают побеждать на турнирах.

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[Хулио де ла Крус, олимпийский чемпион по боксу]:«В нашей подготовке нет ничего сложного или ультрасовременного. Но у нас лучшие тренеры в мире, и этого достаточно. У нас отличный коллектив из тренеров, медиков, наших родных и кубинских боксёров. Это вдохновляет нас тренироваться и добиваться результатов. Поэтому нас уважают во всём мире».

В системе образования Кубы спорт стоит на первом месте. Талантливых детей с 12 лет отправляют в специализированные школы. Среди юных боксёров жёсткая конкуренция. Лучшие попадают в престижную гимназию в Вахаи.

[Джейсон Кастильо, боксёр]:«Я хочу поехать на Олимпийские игры и стать чемпионом. Без этого стремления никогда не станешь боксёром».

Между тем профессиональный бокс был запрещён на Кубе 60 лет. Запрет отменили только в 2022-м. Поэтому раньше кубинцы занимались любительским боксом. Они тоже выступали на Олимпиадах и с 1972 года завоевали 41 золотую медаль, 19 серебряных и 18 бронзовых.

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