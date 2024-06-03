Рубашка гуаябера – кубинская классика

Лёгкая хлопчатобумажная рубашка – национальный символ Кубы. Фидель Диас Гутьеррес шьёт гуаяберы на старой машинке Singer. [Фидель Диас Гутьеррес, швец]:«Складки требуют больше всего работы, потому что приходится делать их одну за другой и формировать их ногтем».

Считается, что история гуаяберы охватывает последние три столетия. Сначала это была одежда полевых рабочих. Позже распространилась и на другие слои населения.

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В прошлом гуаяберы надевали на церковные мессы, семейные праздники и петушиные бои. Затем эти рубашки обосновались в салонах, объездили весь мир, и в 2010 году вернулись, чтобы стать официальной одеждой Кубы.

В городе даже есть музей культовой рубашки, где посетители могут увидеть 272 гуаяберы и платья, некоторые из которых подарили известные люди.

Среди них гуяберра, принадлежавшая писателю, лауреату Нобелевской премии Габриэлю Гарсиа Маркесу.

Эта светлая хлопчатобумажная одежда идеально подходит для тропического климата Кубы. Она стала официальной одеждой, заменив европейский костюм и оливково-зелёную военную форму.

[Карло Фигероа, директор музея гуаяберы]:«Раньше люди женились в военной одежде. Но все эти формы одежды люди перестали использовать».

Сегодня гуаябера – это также официальная одежда глав государств, посещающих саммиты. Эту рубашку даже надевал король Испании.

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