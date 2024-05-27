Кубинских мастеров учат разводить шелковичных червей

Кубинский биохимик Дайрон Мартин следит, чтобы эти белые гусеницы всегда были сыты. Здесь, в лаборатории в..

Кубинский биохимик Дайрон Мартин следит, чтобы эти белые гусеницы всегда были сыты. Здесь, в лаборатории в Матансасе, выращивают шелковичных червей родом из Азии. Проект при поддержке Евросоюза запустили в 2012 году.

По словам специалистов, климат Кубы как нельзя лучше подходит для выращивания шелковичных червей. Исследователи научились выращивать шелковицу так, чтобы зелёная листва была весь год. Она служит пищей гусеницам тутового шелкопряда. Постоянно снабжая их едой, можно беспрерывно получать шёлковые нити.

[Дайрон Мартин, биохимик]:

«Мы считаем, что работа, проделанная на Кубе за эти годы, может послужить примером для карибских стран. Её комплексный подход выходит за рамки использования шёлка в качестве материала для рукоделия. Он также открывает возможности для производства кормов для животных и продукции для традиционной медицины».

Цель проекта – обучить кубинских предпринимателей выращивать гусениц тутового шелкопряда. У Далги магазин в Гаване. Она уже завела маленькую ферму и получает собственный шёлк. Использует его для производства тканей и сувениров.

[Далги Чавиано, владелица магазина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Тутового шелкопряда одомашнили в Китае 5000 лет назад. Шёлк получают от гусеницы, которая, окукливаясь, плетёт кокон. В природе существует дикий тутовый шелкопряд. Он обитает на севере Китая и на острове Кунашир в Приморском крае России.

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