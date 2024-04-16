Бесплатный кинотеатр в Гаване держится на энтузиастах

Каждую субботу этот двор в одном из приморских кварталов Гаваны – столицы Кубы – превращается в..

Каждую субботу этот двор в одном из приморских кварталов Гаваны – столицы Кубы – превращается в кинотеатр под открытым небом. Подготовку начинают ещё днём. Всё держится на энтузиастах.

[местный житель]:

«Это начиналось как проект двух предприимчивых девушек для жителей района. Но он стал таким известным, что люди приезжают и из других районов Гаваны. Они приезжают на велосипедах или на машинах, люди всегда находят способ добраться сюда». [Икшель Касадо, основательница проекта «Парковка»]:

«Люди приходят поддержать пространство для общения в стране, из которой все уезжают. Люди приходят не только посмотреть фильм, но и пообщаться, а это совсем другой опыт. Кинотеатр – это закрытая тёмная комната, которую мы, кинематографисты, любим. Но смотреть фильм под открытым небом – тоже прекрасный опыт, особенно на фоне такого пейзажа».

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Аппаратуру собирают всем миром. Проект некоммерческий и называется «Парковка». Работает уже год. Его основали две молодые местные киноманки.

[Икшель Касадо, основательница проекта «Парковка»]:

«Ни одно из устройств для показа не принадлежит проекту. Это чьи-то личные вещи. До начала показа ещё два часа, а площадка уже заполняется людьми, поскольку в городе нет других бесплатных мероприятий. Мы предлагаем не только кино, но и безопасное место встречи. Люди могут прийти сюда и получить удовольствие, не тратя деньги».

Перед заходом солнца людей собирается много. Семьи и компании друзей устраиваются поудобнее для просмотра фильма, который проецируют на стену жилого дома.

[местная жительница]:

«Мы приходим сюда, потому что здесь многолюдно. Люди приезжают из разных мест. Для нас это развлечение, других у нас нет». [местный житель]:

«Здесь мы общаемся. Люди сидят, где хотят – на земле, на скамейке, едят и веселятся по-кубински всей семьёй».

Раньше в Гаване было более 130 кинотеатров, сейчас осталось менее десяти.

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