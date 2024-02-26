Как дружат лисица и бульдог

Супруги нашли двухнедельного лисёнка. Спасательного центра рядом не было, поэтому его отнесли его к Полине Ашанолла. Она обычно помогает брошенным животным.

Оказалась, что найдёныш – лисица. Полина назвала её Марли. Женщина взяла отпуск на работе, чтобы заботиться о детёныше.

«Марли была в плохом состоянии, вся в мухах и клещах. Они были у неё везде, даже в ушах, – вспоминает Полина. Марли рвало червями, которые были длиннее её тела. Думаю, что её вовремя спасли, иначе она умерла бы».



Шесть недель Полина выхаживала Марли: кормила молоком из шприца днём и ночью, лечила от глистов и клещей.



В доме у Полины живут собаки. Женщина волновалась, не зная, уживутся ли они с Марли. «Поначалу Эрни страшно боялся Марли, и она его тоже недолюбливала. Но потом стала спать неподалёку от него. Затем они начали играть. Потом начали бегать вместе, и с тех пор они лучшие друзья», – рассказала женщина.



Марли и Эрни играют, гуляют и спят вместе. «Обычно собаки охотятся на лис, но эти двое – лучшие друзья, – говорит Полина. – Они всё делают вместе, они неразлучны».