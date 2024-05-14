Таинственные каменные сферы привлекают туристов в лес в Боснии

Боснийцу Неджаду Икановичу этот лес знаком с детства. Мужчина 30 лет отслужил пограничником и часто уезжал..

Боснийцу Неджаду Икановичу этот лес знаком с детства. Мужчина 30 лет отслужил пограничником и часто уезжал в командировки. Но всегда находил время на прогулку по любимым местам. Часть леса принадлежит его семье. А находится он рядом с деревней Граб в центре страны.

Уникальность леса в его необычных больших камнях округлой формы.

[Неджад Иканович, управляющий парком «Каменные сферы»]:

«Это особое место. Здесь мы играли в детстве. Каждый выбирал свой сферический камень, и нас всегда к ним тянуло. Мы были в восторге от них из-за необычной, сферической формы, поскольку они отличаются от других камней».

В 2006 году мужчина начал выкладывать фотографии леса в соцсетях и заметил, что пользователи часто ими делятся. Вскоре к боснийцу стали приезжать журналисты и блогеры. А ещё через десять лет Неджад предложил соседям, владеющим другими участками леса, создать общественный парк. Так появилась туристическая достопримечательность под названием «Каменные сферы».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мужчина расчистил дорожки, построил беседки и сделал скамейки, чтобы гостям было удобно. Сюда приезжают из разных стран.

[Неджад Иканович, управляющий парком «Каменные сферы»]:

«Иностранцы часто медитируют возле каменных сфер, а местные жители приезжают погулять и пофотографировать, провести здесь время, поскольку у нас также есть детская игровая площадка. Даже если бы здесь не было этих камней, природа всё равно прекрасна, поэтому людям здесь хорошо».

Всего в лесу 21 каменная сфера. 11 из них не повреждены временем.

[туристка из Финляндии]:

«Лес успокаивает. Здесь чувствуешь лёгкость, поскольку лес похож на сказочную страну, где энергия исходит и от деревьев, и от воды, и, конечно же, от камней. Так что это удивительное сочетание». [турист из Нидерландов]:

«Для меня в первую очередь важна природа, потому что здесь очень красиво. Мы из Голландии, где повсюду равнины. У нас нет водопадов и нет сферических камней. А ещё здесь очень тихо и спокойно».

В 2007 году боснийские геологи провели исследование сферических камней и выяснили, что это карбонатные конкреции, образованные осадочными породами.

Каждый год в парк приезжают сотни путешественников. Вход бесплатный.

Короткая ссылка на эту страницу: