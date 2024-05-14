Таинственные каменные сферы привлекают туристов в лес в Боснии

Боснийцу Неджаду Икановичу этот лес знаком с детства. Мужчина 30 лет отслужил пограничником и часто уезжал..
Дата загрузки: 2024-05-14
Уникальность леса в его необычных больших камнях округлой формы.
[Неджад Иканович, управляющий парком «Каменные сферы»]:
«Это особое место. Здесь мы играли в детстве. Каждый выбирал свой сферический камень, и нас всегда к ним тянуло. Мы были в восторге от них из-за необычной, сферической формы, поскольку они отличаются от других камней».
В 2006 году мужчина начал выкладывать фотографии леса в соцсетях и заметил, что пользователи часто ими делятся. Вскоре к боснийцу стали приезжать журналисты и блогеры. А ещё через десять лет Неджад предложил соседям, владеющим другими участками леса, создать общественный парк. Так появилась туристическая достопримечательность под названием «Каменные сферы».
Мужчина расчистил дорожки, построил беседки и сделал скамейки, чтобы гостям было удобно. Сюда приезжают из разных стран.
[Неджад Иканович, управляющий парком «Каменные сферы»]:
«Иностранцы часто медитируют возле каменных сфер, а местные жители приезжают погулять и пофотографировать, провести здесь время, поскольку у нас также есть детская игровая площадка. Даже если бы здесь не было этих камней, природа всё равно прекрасна, поэтому людям здесь хорошо».
Всего в лесу 21 каменная сфера. 11 из них не повреждены временем.
[туристка из Финляндии]:
«Лес успокаивает. Здесь чувствуешь лёгкость, поскольку лес похож на сказочную страну, где энергия исходит и от деревьев, и от воды, и, конечно же, от камней. Так что это удивительное сочетание».
[турист из Нидерландов]:
«Для меня в первую очередь важна природа, потому что здесь очень красиво. Мы из Голландии, где повсюду равнины. У нас нет водопадов и нет сферических камней. А ещё здесь очень тихо и спокойно».
В 2007 году боснийские геологи провели исследование сферических камней и выяснили, что это карбонатные конкреции, образованные осадочными породами.
Каждый год в парк приезжают сотни путешественников. Вход бесплатный.
Короткая ссылка на эту страницу: