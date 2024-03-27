Родственникам кенийской секты начали выдавать тела умерших

Десятки убитых горем людей выходят из морга на востоке Кении. Власти начали выдавать родственникам тела погибших членов одной из самых смертоносных религиозных сект в мире.

С апреля 2023 года в лесу Шакахола на юго-востоке Кении было эксгумировано более 400 тел. Жертвами стали члены культа «Международная церковь «Хорошие новости»».

Утверждается, что его лидер Пол Маккензи говорил своим последователям морить себя голодом, чтобы они могли попасть в рай, когда наступит конец Света.

Спустя почти год после обнаружения тел опознано только 35 из них. Это добавляет страданий сотням семей, которые хотят достойно похоронить своих близких.

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[Розелин Одеде, глава Нацкомиссии по правам человека]:«Более 390 тел ещё предстоит опознать. Если продолжать такими темпами, нам придётся провести здесь десять лет. Думаю, что правительство должно выделить ресурсы на этот процесс, чтобы мы могли успокоить семьи».

Чиновники говорят, что процесс передачи тел занял много времени из-за процедур эксгумации, вскрытия и идентификации. Для установления личностей некоторых сильно повреждённых останков использовался анализ ДНК.

Пол Маккензи сдался полиции в апреле прошлого года. Он и 29 его соратников не признали себя виновными в убийстве людей.

Секту «Международная церковь «Хорошие новости»» он основал около 20 лет назад. Она была известна тем, что склоняла людей к крайним формам голодания, утверждая, что это кратчайший путь для обретения вечной жизни.

С 2017 года в отношении пастора было открыто несколько уголовных дел по ряду обвинений. Однако он продолжал оставаться на свободе вплоть до своей добровольной сдачи полиции.

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