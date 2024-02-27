Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения с ножом в круглосуточном магазине в..

Японец одного зарезал и двоих ранил в магазине на острове Хоккайдо

Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения с ножом в круглосуточном магазине в Саппоро на японском острове Хоккайдо. В полицию вызов поступил около семи утра.

Правоохранители подъехали, когда подозреваемый уже вышел из магазина. Он по-прежнему был в агрессивном состоянии: сначала попытался сбежать, но его задержали. При этом он сопротивлялся.

По словам очевидцев, мужчина, вооружённый чем-то, похожим на кухонный нож, вошёл в магазин и нанёс удар сотруднику, стоявшему за прилавком. Потом напал на сотрудницу, которая находилась в торговом зале. Затем прошёл в подсобку и ударил ножом ещё одного человека. Тот позже скончался в больнице. В то время в магазине находились пять сотрудников и один покупатель. Жизни раненых мужчины и женщины ничего не угрожает.

Полиция выяснила, что нападавший – это безработный мужчина по имени Хиротака Мияниси. При задержании подозреваемый подтвердил, что ударил ножом троих. О мотивах преступления пока ничего не известно.

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В Японии действуют строгие законы в отношении огнестрельного оружия. Поэтому за год происходит лишь несколько преступлений с его использованием. Но нападения с ножом бывают чаще.

Кроме того, в обществе растёт обеспокоенность тем, что злоумышленники могут сами делать пистолеты, ружья и бомбы. Так, например, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ убили из самодельного огнестрельного оружия.

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