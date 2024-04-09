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Пинболом увлекается всё больше молодых людей

Пинболом увлекается всё больше молодых людей

Эмили Коссон из Голд-Коста – лучший игрок в пинбол в Австралии. В прошлом году заняла третье..

Дата загрузки: 2024-04-10

Пинболом увлекается всё больше молодых людей

Эмили Коссон из Голд-Коста – лучший игрок в пинбол в Австралии. В прошлом году заняла третье место на международном турнире в США. При этом девушка родилась через полвека после того, как пинбол пережил свою золотую эру. Но это не помешало ей увлечься аркадной игрой.

[Эмили Коссон, игрок в пинбол]:
«Я начала играть в пинбол в три года, когда смогла дотягиваться до флипперов, а в десять лет я уже участвовала в турнирах».

Отец Эмили – коллекционер автоматов для игры в пинбол.

[Джон Коссон, поклонник пинбола:
«Когда-то у меня их было больше 60, а сейчас примерно 18».

В последние годы пинбол возвращает былую популярность. При этом игрой увлекается всё больше юношей и девушек. Из пяти лучших игроков мира четверым нет и 21 года.

Владелец зала с игровыми автоматами Джеймс Энглисс уже десять лет организует соревнования по пинболу. Говорит, что в первые годы в соревнованиях участвовало много мужчин среднего возраста. Теперь всё иначе.

[Джеймс Энглисс, организатор соревнований по пинболу]:
«Сейчас в числе лучших игроков в мире есть подростки. Их энтузиазм, способность мгновенно усваивать правила и реакция невероятны».

Исследователи считают, что пинболу нужны игроки разного возраста.

[Дэниел Джонсон, доктор компьютерных наук]:
«В этом спорте нужно больше таких, как Эмили, больше молодёжи, а не только мужчин среднего возраста. Молодые люди приходят и меняют мир».

Люди старшего поколения рады передать свою любовь к пинболу молодым. Так игра не уйдёт в прошлое.

Истоки пинбола уходят корнями в эпоху французского короля Людовика IV. В виде, приближённом к современному, эта игра появилась в XIX веке. Развиваться начала примерно 90 лет назад. Золотая эра пинбола пришлась на 50-е годы.
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