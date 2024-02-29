Небольшой фургон подъезжает к автостоянке в столице Кипра – Никосии. Здесь уже выстроилась очередь из желающих..

Как бывший пилот после увольнения стал готовить традиционный сыр халлуми

Небольшой фургон подъезжает к автостоянке в столице Кипра – Никосии. Здесь уже выстроилась очередь из желающих купить сыр халлуми.

Его привозит бывший пилот Пантелис Пантели. После закрытия компании Cyprus Airways в 2013 году его уволили. После этого он попробовал свои силы в производстве сыра и ни разу об этом не пожалел.

Теперь же Пантелис оказался в центре крупного спора по поводу рецепта настоящего кипрского халлуми. Одни говорят, что для его производства можно использовать и коровье молоко, другие твердят, что настоящий халлуми всегда делали только из козьего или овечьего молока.

Сам Пантели использует исключительно овечье.

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На ферме к западу от Никосии у него примерно 300 голов. Говорит, что начал производить халлуми под руководством тёщи. В итоге зарегистрировал собственную марку «Куэлла».

[Пантелис Пантели, фермер]:«Точно так же, как Стив Джобс создавал в гараже свои вещи, мы делаем халлуми методом проб и ошибок. Многое мы выбросили. Также многое, что не подходило для продажи, съели. Но вот уже два года мы успешно готовим халлуми».

Пантели имеет разрешение только на прямые продажи потребителям и ограничен производством 150 литров молока в день. При этом его продукция стала очень популярна благодаря соцсетям. Обычно он полностью распродаётся за два часа.

Мягкий и эластичный халлуми можно есть сырым, а можно готовить на гриле, варить или жарить. При этом он не теряет формы. И это крупнейший экспортный товар острова после фармацевтических препаратов.

Прошло три года с тех пор, как Кипр завоевал статус единственной страны, имеющей право производить и продавать халлуми. При этом остров обязался на 50% увеличить долю овечьего и козьего молока в халлуми к июлю 2024 года.

Но спор об ингредиентах спровоцировал демонстрации фермеров. Некоторые сыроделы пообещали остановить производство, а производители коровьего молока – выливать всю свою продукцию на дорогу перед Президентским дворцом.

Теперь власти планируют отложить полное соблюдение спецификаций до 2029 года.

Ассоциация животноводов острова говорит, что именно более мягкое коровье молоко позволило халлуми завоевать зарубежные рынки.

Пантели же обещает хранить традицию в первозданном виде и следовать только рецепту тёщи.

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